“İkra” Gençlik Projesi Uygulanmaya Başladı

Diyanet İşleri Başkanlığı ve MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü arasında imzalanan Kurumlar Arası İşbirliği Protokolüne istinaden Isparta İl Müftülüğü ile Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında bir protokol imzalandı.Isparta Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan ve uygulama alanı Isparta İl merkezindeki İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokulları olan “İKRA” projesi Isparta İl Müftülüğü, Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Isparta Şubesi İş birliği ve koordinasyonu ile gerçekleştirilecek ve yaklaşık 3 ay sürecek olan “İKRA” projesinin sonunda kitap okuyan öğrenciler Türkiye Diyanet Vakfı Isparta Şubesi tarafından para ve kitaplarla ödüllendirilecek.Amacı, gençlere okumayı tattırma, okuyucu ile yazarı bir araya getirme, okunan kitabın kritiğini birlikte yapma olan projenin açılış programı 08.03.2021 tarihinde Isparta İl Müftülüğü Toplantı Salonunda yapıldı.Açılış programına İl Müftü Yardımcısı Halil Taş, Şube Müdürü Mustafa Güner, Gençlik Koordinatörleri Şaban Yılmaz ve Sümeyra Uslu, Kur’an Kursu Öğreticileri ve projede kitap okuyacak öğrenciler katıldı.Müftü Yardımcısı Taş, açılış programında şunları söyledi: “Projemizin adı Allah’ın ilk emridir. O’nun ilk emri olan ve “Oku!” anlamına gelen İKRA ile hayatı, kâinatı ve her şeyi okuyacağız. Dolayısıyla kitap okuyacağız. Bu projemizde İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokullarımızdan toplamda 60 öğrencimize her ay 1 kitap okutacak ve böylece her öğrencimiz projemizin sonunda 3 kitap okumuş olacak. Şimdiden projeyi hazırlayan Gençlik Koordinatörlerimizi, din hizmetleri birimimizi, katılan öğrenci ve öğreticilerimizi ve projede katkısı olanları tebrik ediyor ve hepinize teşekkür ediyorum.”Öğrencilere, okuyacakları kitapların takdim edilmesi ve fotoğraf çekilmesinin ardından açılış programı sona erdi.