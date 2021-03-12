ISPARTA İLİNDE ZİRAİ DON BEKLENİYOR

Başlumu Zamanı : 12.03.2021 00:00 TSİ Bitiş Zamanı : 13.03.2021 06:00 TSİYapılan son değerlendirmelere göre: bu gece saatlerinden başlayarak 13.03.2021 Cumartesi sabah saatlerine kadar zirai faaliyetlerin devam ettiği İsparta çevrelerinde hafif, yer yer orta kuvvette zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜBÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ