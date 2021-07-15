Son dakika: 14 Temmuz koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı

Son dakika haberi: Türkiye'de son 24 saatte 238 bin 867 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 907 kişinin testi pozitif çıktı, 43 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı tarafından 14 Temmuz koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTE SON DURUM: 43 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

SON 24 SAATTE 1 MİLYON 280 BİN AŞI

Türkiye'de son 24 saatte 238 bin 867 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 907 kişinin testi pozitif çıktı, 43 kişi hayatını kaybetti.Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 280 aşı uygulandı.