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Emekliler İçin Müjde: Sağlık Hizmetleri Ücretsiz Olacak!

Emekliler İçin Müjde: Sağlık Hizmetleri Ücretsiz Olacak!
ISPARTA
G.Tarihi: 09.04.2024 11:05
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Emekliler İçin Müjde: Sağlık Hizmetleri Ücretsiz Olacak!
TBMM'de ilk adım atıldı, milyonlarca emeklinin en çok şikayet ettiği masraf kalkıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan kanun teklifi, emeklilere sağlık hizmetlerinin tamamen ücretsiz olması önerisini içeriyor.
Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın meclise sunduğu "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" ile emekliliğe hak kazanan kişilerin her türlü sağlık hizmetinden ve reçete edilen ilaçlardan ücretsiz olarak yararlanmaları öneriliyor.
Kanun teklifinin kabul edilmesi durumunda, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle emekliler, sağlık hizmetlerinden yararlandıklarında herhangi bir ücret ödemeyecekler.
Bu teklifin yasalaşmasıyla emeklilerin sağlık masrafları büyük ölçüde azalacak ve daha kolay bir şekilde sağlık hizmetlerinden faydalanabilecekler.
CHP'li Mahmut Tanal, emeklilerin sağlık, tedavi ve ilaç masraflarının tamamen ücretsiz olması amacıyla bir kanun teklifi sundu. Teklifin gerekçesinde, "Maalesef emekliler için belirlenen yaşam standardı, insan onuruna uygun bir düzeyde değildir" dedi.
Tanal'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunduğu kanun teklifinin açıklamasında, ülke genelinde yanlış uygulanan ekonomi politikalarının neden olduğu artan enflasyonun, her bir vatandaşı olumsuz etkilediğine dikkat çekti.
Belirli bir yaşam standardının altında kaldığı vurgulanarak, "Emekli aylığı almaya hak kazanan bireylerin hayatları boyunca düzenli prim ödemesi yapmalarına rağmen, bu belirlenen yaşam standardının insan onuruna yakışır nitelikte olmadığı" ifadesi kullanıldı.
Ayrıca, gerekçede emeklilerin çoğunluğunun ek gelir elde etmek için çalışacak bedensel güce sahip olmadığına dikkat çekilerek, "Üstelik, emekli olmuş bir bireyin geçimini sağlamak amacıyla çalışmaya zorlanması, sosyal devlet ilkesi ve Anayasa gereklilikleri ile uyumlu değildir" ifadesine yer verildi.
Emeklilerin sağlık giderleri altında ezildiğine dikkat çekilen gerekçede, "Hayatın yüksek maliyetiyle mücadele eden emeklilerin, aynı zamanda sağlık giderleri için yeterli bütçeye sahip olmadığı" belirtildi.
Sağlık hizmetlerine erişimin ücretli olduğu ve emeklilerin 10 bin Türk Lirası ile enflasyon ortamında hayatta kalmaya çalıştığı göz önüne alındığında, sağlık harcamaları için ayrılabilecek bir bütçeden bahsetmenin mümkün olmadığı ifade edildi.


Emekli bireylerin sağlık hizmetlerine olan ihtiyaçlarının diğer yaş gruplarına kıyasla daha sık olduğu ve bu nedenle sağlık harcamalarının emeklilerin bütçesinde önemli bir yer tuttuğu, ancak politika belirleyicileri tarafından göz ardı edildiği belirtildi.


 
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