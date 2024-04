Türker Et, Lezzet Dolu Bayramınızı Şenlendiriyor!

Ramazan Bayramı'nın coşkusunu doyasıya yaşamak isteyenler için Türker Et, kapılarını açıyor! Bayramın 1. günü Saat 11:00'de iş yerimizde sizi bekliyoruz.

Isparta'nın sevilen kasaplarından biri olan Türker Et, Mangal, haşlama, pirzola, köfte ve sucuk gibi lezzetlerin yanı sıra piknik için özel olarak hazırlanmış ürünler de Türker Et'te bulunuyor.

Bayramın tadını çıkarırken cebinizi düşünmek istiyorsanız, Türker Et sizin için doğru adres! Uygun fiyatlarımızla, doğal ve lezzetli ürünlerimizi keşfedin.

Ayrıca, kurbalık büyükbaş ve hisseli satışlarımız başlamıştır. Siz de sevdiklerinizle birlikte en taze etleri Türker Et'ten temin edebilirsiniz.

Türker Et, sizleri lezzet dolu bir bayram için bekliyor!



Adres: Bilim Tıp Merkezi karşısı Isparta

İletişim:

Telefon: 0 541 300 05 40

Telefon: 0 543 820 88 83