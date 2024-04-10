Öğrencilere Bayramda Ulaşım Desteği: Hangi Koşullar Geçerli?



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, öğrencilerin bayramda memleketlerine gitmelerine destek olmak için ulaşım desteği sağlayacak. İşte bu destek programının detayları:



1. **Destek Tutarı ve Koşullar**:

- Öğrencilere 1250 TL tutarında yol parası desteği sağlanacak.

- Destek, Türkiye sınırları içerisinde ailelerinin ikamet ettiği ilden farklı bir ilde örgün eğitimlerine devam eden 25 yaş ve altı Türk vatandaşı öğrencilere yönelik olarak verilecek.

- Yıllık olarak 2 gidiş ve 2 dönüş olmak üzere toplamda dört bilet hâlinde sağlanacak.

- Belirlenen tek yönlü bilet üst limit tutarını aşmamak kaydıyla ulaşım giderlerinin karşılanması amaçlanmaktadır.



2. **Başvuru ve Kullanım**:

- Destekten faydalanacak olan öğrenciler 18 yaşından büyükse kendileri ya da aileleri başvuruda bulunabilir.

- 18 yaşından küçük veya kanunen kısıtlı durumda olan öğrencilerin başvurusu ise öğrencinin ailesi, vasisi/velisi ya da başka bir kişi tarafından yapılabilir.

- Başvuruda, öğrenci veya ailesinden bilet ve öğrenci durumuna ilişkin belgeler talep edilecektir. Belgelerin öğrenci adına olması gerekmektedir.



3. **Kimler Faydalanabilir**:

- Destek programından yararlanacak olan öğrenciler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından tespit edilen, ailelerinin ikamet ettiği ilden farklı bir ilde örgün eğitim gören 25 yaş ve altı Türk vatandaşı öğrencilerdir.



Bu destek programı sayesinde öğrencilerin bayram tatillerinde memleketlerine gitmeleri için ulaşım giderlerinin bir kısmının karşılanması sağlanarak, aileleriyle bir araya gelmeleri ve eğitimlerine devam ederken maddi olarak rahatlamaları amaçlanmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bu destekleri, öğrencilerin bayramı huzurlu ve mutlu bir şekilde geçirmelerini sağlamak için önemli bir adımdır.