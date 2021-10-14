https://www.youtube.com/watch?v=E_6_plFAuJg

Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya Tarım Orman İl Müdürlüğü’nün Antalya tarım online youtube kanalından canlı olarak yayınlanan Uzmanlarla Başbaşa eğitim serisinin 13 Eylül 2021 tarihindeki konuğu Enstitümüz Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Remziye ÖZKÖK oldu. Özkök, Tatlısu Istakozu (Kerevit) Yetiştiriciliği konulu eğitim verdi. Eğitimiyoutube linkinden izleyebilirsiniz.