KİCKBOKSTA BÜYÜK BAŞARI

02-03 Ekim 2021 tarihleri arasından İzmir'de gerçekleştirilen Kickboks Point Fightting müsabakalarında ilimizi temsil eden sporcularımız başarı ile döndü. 280 sporcunun mücadele ettiği turnuvada Kickboks minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde sporcularımız 5 birincilik ve 1 üçüncülük madalyalarını kazandı. Ayrıca Genç Bayanlar takımımız birinci olarak başarıyı perçinledi.Sporcularımız ve antrenörlerimizi kutluyor başarılarının devamını diliyoruz.