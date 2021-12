07.12.2021GS/DD/31Basın BülteniAntalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) 2021 yılını pandemiye etkisine rağmen büyüme ile geçirdi. 2021 yılını değerlendiren ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, bu süreçte üye sayılarını 170’e, ANTGİAD AVM’deki faal firma sayılarını da 166’ya çıkardıklarını söyledi.ANTGİAD olarak çok yoğun bir yılı geride bıraktıklarını ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, 2021 yılının pandemi etkisinin sürmesine rağmen hem proje hem de üye bakımından ANTGİAD’ın büyüme yılı olduğunu dile getirdi. Pandemiden ekonomik anlamda en çok etkilenen kentin Antalya olmasına rağmen bu süreçte dernek olarak 19 yeni üyeye ‘merhaba’ dediklerini belirten Başkan Sert, “ANTGİAD olarak üye sayımızı 170’e çıkardık. Her gün büyüyen ve güçlenen bir aileyiz. Kentin ilk kurulan SİAD’ıyız. Üye sayısı bakımından en büyüğüyüz. Bugün itibarıyla 20 binden fazla istihdam sağlayan, 10 milyar liraya yakın ticaret hacmi yaratan, kent ve ülke ekonomisi adına çalışan ve üreten gençler olarak hedeflerimizi birbirimizden aldığımız güçle daha da ileriye taşıyoruz” şeklinde konuştu.ANTGİAD AVM’nin 2021 yılında üye sayısı ile birlikte büyüdüğünü ve geliştiğini de ifade eden Osman Sert, “Üyelerimizin hem kendi aralarındaki ticaretinin gelişmesi hem de dış ticaretlerinin gelişmesi için tanıtım ve AVM çalışmalarımız sürüyor. Bu yıl sadece üye tanıtımlarımızın yapıldığı 95 video ile firmalarımızı anlattık. 67 firma ile başladığımız ANTGİAD AVM çalışması bugün 166 firma ile hizmet gösteriyor. Gençlikten aldığımız enerjimizi kent için aktarıyor çalışıyoruz” dedi.2021 yılında Cem Karaca Gençlik Kütüphanesi’ni açtıklarını söyleyen Osman Sert, “Bu kütüphane bize önemli bir yol açmış da oldu. Önümüzdeki yıl yeni bir kütüphane daha açacağız. Gençlik anıtı yapacağız. Antalya’ya kazandırdığımız her şey bizlere mutluluk ve gurur olarak dönüyor. Motivasyonumuzu yükseltiyor. Cesaretimizi artırıyor. Bundan sonra da yeni projelerimiz ve çalışmalarımız sürecek” ifadelerini kullandı.İklim krizi, doğal afetler, yeşil dönüşüm gibi alanlarda da çalışmalarının olduğunu ifade eden Başkan Osman Sert, “Manavgat’ta yaşanan yangına ilk gününden son gününe kadar giderek hem maddi hem de manevi olarak destek olduk. Manavgat’ın bize verdiği mesajı da alarak hemen ardından yangın ve deprem çalıştaylarımızı düzenledik. Büyük felaketleri yaşamadan önlemek gerekir bilinciyle hem üyelerimize hem Antalya’ya katkı sağlayacak çalışmalara imza attık. Bu çalışmaları 2022 yılında da sürdüreceğiz” dedi.Yapay zeka, dijitalleşme, e-ticaret ve e-ihracata verdikleri öneme de değinen Başkan Sert, “Üyelerimizin bu alanların hepsinde öncü ve güçlü olması gerekiyor. Bugün ANTGİAD üyeleri 47 farklı sektörde faaliyet gösteriyor. Her üyemiz kendi sektöründe öne çıkmalıdır. Bu açıdan 2021 yılında yaptığımız çalışmalarımızı genişleterek 2022 yılına taşıyacağız. ANTGİAD ailesi olarak biz birlikte ilerleyeceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.Saygılarımla,