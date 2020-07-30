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Üç kuşaktır geçimlerini bıçakçılıkla sağlıyorlar

Osmaniye'de bıçak ustası 33 yaşındaki Ali Umuş, dedesinden kalan 84 yıllık dükkanda mesleğini sürdürüyor - Henüz 7 yaşındayken babasının çırağı olarak kapısından girdiği dükkanda emek harcayan Umuş, dede yadigarı mesleği gelecek nesillere aktarmak istiyo

Üç kuşaktır geçimlerini bıçakçılıkla sağlıyorlar
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OSMANİYE - ÜMİT KAHRIMAN - Osmaniye'de yaşayan bıçak ustası Ali Umuş (33), dedesinden kalan 84 yıllık dükkanda, üçüncü kuşak olarak mesleğini devam ettiriyor.

Dedesinin 1936 yılında imalathane olarak açtığı yaklaşık 15 metrekarelik bıçakçı dükkanda zanaatını sürdüren Umuş, severek yaptığı mesleğini gelecek nesillere de aktarmak istiyor.

Henüz 7 yaşındayken babasının çırağı olarak kapısından girdiği dükkanda yıllarca emek harcayan Umuş, dede yadigarı el yapımı bıçakçılık mesleğini devam ettirmek istiyor.

Bıçak Ustası Umuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dedesinden kalma dükkan sayesinden onlarca kişinin, evine ekmek götürdüğünü anlattı.

Günümüzde teknolojinin de yardımıyla bu mesleği üçüncü kuşak olarak devam ettirmenin mutluluğunu yaşadığını aktaran Umuş, şöyle devam etti:

"Dedem, bıçakçılık mesleğinde çok zorluklar çekmiş. Bıçak yapımında genellikle eski usul aletler kullanmışlar. Fakat şimdi teknolojinin ilerlemesiyle daha kolay bıçak yapıyoruz. 1936'dan beri dedemin başlattığı bıçakçılık mesleğini, prensiplerimizden ve kalite anlayışımızdan ödün vermeden devam ettiriyoruz. Biz de bu işi zamanı geldiğinde çocuklarımıza devredeceğiz. Buradan çok ustalar yetişti. Ayrılıp kendi iş yerlerini açanlar da oldu. Bizim mesleki prensiplerimizi ve kalite önceliğimizi sürdürenler halen bu işten ekmek yiyor."

- Bıçak yapımının püf noktaları

Bıçakçılık mesleğinin meşakkatli olduğunu belirten Umuş, işin püf noktalarını şöyle anlattı:

"Şerit halinde gelen çelikler, pres makinasında kesildikten sonra damga vuruluyor. Dövme işleminin ardından bıçak, çekiç işleminden geçiyor. Ağzını keskinleştirilmesinin ardından şekil verme işlemini yapıyoruz. Bıçak yapımında en önemli aşama su aşamasıdır. Hatta bizde 'insanı sevdiren huyudur, bıçağı sevdiren suyudur' diye bir söz vardır. Yani bıçağın iyi kesmesi için suyun iyi verilmesi lazım. Su verecek ustanın işinin ehli olması gerek. Su verme işleminden sonra bıçağın tekrar ağzı açılacak, taşlama işlemi yapılarak bıçağa son hali verilir."

- Kurban Bayramı öncesi işlerde hareketlilik

Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla işlerinin yoğun olduğunu ifade eden Umuş, dükkana personel takviyesi yaptıklarını söyledi.

Bayramlık bıçaklarının fiyatlarının 25 ila 70 lira arasında olduğunu kaydeden Umuş, "İyi, kaliteli, sağlam ve keskinliğini uzun yıllar koruyacak bir bıçak almak isteyenler, bıçağın fiyatından çok kalitesine dikkat etmeli ve bildiği, güvendiği yerlerden almalı. Sağlam ve kaliteli bıçak, yıllarca sorun çıkarmadan kullanılabilir." dedi.

Umuş, evdeki bıçaklarını biletmek isteyenlerin de bu işlemi bayramın son gününe bırakmamalarını tavsiye etti.

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