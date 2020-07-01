İskenderun'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla deniz şehitleri anısına suya çelenk bırakıldı.Atatürk Anıt Alanı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.Daha sonra teknelerle İskender