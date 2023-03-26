"İslamköy Ekmeği: Anadolu'nun Lezzeti!"

"Ekşi Mayalı Isparta Ekmeği, Tadına Doyulmaz!"

"Isparta'nın Taş Fırınlarında Pişen En Lezzetli Ekmek!"

"Isparta İslamköy Ekmeği: Sağlıklı ve Lezzetli Bir Seçim!"

"Doğal ve Katkısız: Isparta İslamköy Ekmeği!"

Bereketli Anadolu topraklarının en değerli ürünlerinden olan buğday, İslamköy kadınlarının elinde ekşi maya ile yoğrularak lezzetli ekmeklere dönüşüyor. Taş fırınlarda pişen İslamköy ekmeği, geç bayatlaması ve kendine özgü aromasıyla adeta dillere destan bir lezzet haline geliyor. Isparta'nın geleneksel tatları arasında yer alan bu ekmekler, bölgeyi ziyaret edenlerin mutlaka denemesi gereken lezzetler arasında yer alıyor.