Isparta'nın gözde turizm merkezi Davraz Kayak Merkezi'nde sezon tam olarak başladı. Kayakseverleri memnun edecek pek çok imkan sunan merkez, ziyaretçilerini bekliyor. İşte Davraz Kayak Merkezi'yle ilgili tüm detaylar...Davraz Kayak Merkezi, bu yıl kayak severler için kapılarını açtı. 26 km'yi bulan pistleri ve modern tesisleriyle dikkat çeken merkez, her yıl yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.Kayak sezonunun başlamasıyla birlikte, merkezde günübirlik tesisler de hizmete girdi. Ziyaretçiler, güzel bir gün geçirmek için merkezdeki pistleri tercih edebilir ve günübirlik konaklama tesislerinden faydalanabilirler. Ayrıca, merkezde her bütçeye uygun konaklama imkanı da bulunuyor. 4 yıldızlı ve 280 yataklı otel, 120 yataklı otel ve 55 yataklı bir öğrenci yurdu ile ziyaretçilerin konaklama ihtiyacı karşılanıyor.Davraz Kayak Merkezi'nde, ziyaretçi güvenliği ve sağlığına önem veriliyor. Merkezde, Jandarma Arama Kurtarma Timleri ve 112 Acil Sağlık personeli de olası acil durumlar için hazırda bekliyor.Kayak merkezinde, saatte bin kişiyi taşıyabilen 1211 metre uzunluğunda, saatte 800 kişiyi taşıyabilen 936 metre uzunluğunda ve saatte 800 kişiyi taşıyabilen 850 metre uzunluğunda üç adet telesiyej bulunuyor. Bunun yanı sıra, iki adet t-bar ve yürüme bandı da mevcut. Tüm bu tesislerle birlikte, Davraz Kayak Merkezi, kayak tutkunlarına mükemmel bir deneyim sunuyor.Davraz Kayak Merkezi'ne ulaşım da oldukça kolay. Merkez, Isparta şehir merkezine sadece 26 km uzaklıkta yer alıyor. Ayrıca, merkezde 2500 araçlık otopark da bulunuyor.Bu yıl da kayak severlerin vazgeçilmez adresi olmaya aday olan Davraz Kayak Merkezi'nde, eşsiz manzaralar eşliğinde unutulmaz bir tatil geçirebilirsiniz.Pistlerin kar kalınlığı ortalama 50 cm olup, sezonun keyfini çıkarmak isteyenlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.