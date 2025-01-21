Isparta'da Yok! O Belediyeden Vatandaşlara Ücretsiz Tamirat Desteği

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nden 65 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Tamirat Desteği

Denizli Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği yeni projeyle, 65 yaş üstü vatandaşların evlerindeki küçük çaplı tamir işlerini ücretsiz olarak karşılayacağını duyurdu.

Mini Bakım Onarım Ekibi Göreve Hazır

Belediye tarafından oluşturulan Evde Mini Bakım Onarım Ekibi, talepte bulunan vatandaşların evlerine giderek, su ve elektrik tesisatıyla ilgili küçük çaplı sorunları çözüme kavuşturacak. Destekten faydalanmak isteyenlerin, Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor.

Başvuru Koşulları

Hizmetten yararlanmak için şu şartlar aranıyor:

Başvuru sahibi 65 yaş ve üstü olmalı.

Pamukkale veya Merkezefendi ilçelerinde ikamet etmeli.

Hane halkı geliri 15 bin TL’yi geçmemeli.

Malzeme temini başvuru sahibine ait olmak kaydıyla yalnızca personel desteği sağlanacak.

7/24 Hizmet Vermeye Devam

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, yeni projeyle ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, şu açıklamalarda bulundu:

“Mini tamir desteğimiz kapsamında, elektrik ve su tesisatında oluşan küçük tamir işlerini çözmek için gece gündüz çalışacağız. Hedefimiz, hemşehrilerimizin hayat kalitesini artırmak ve Denizli’de yaşayan herkesin mutlu olmasını sağlamak. Bu kapsamda tüm imkanlarımızı halkımız için seferber etmeye devam edeceğiz.”

Nasıl Başvurulur?

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin resmi web sitesi üzerinden başvuru formunu doldurarak destek talebinde bulunabilir.

Bu anlamlı proje, Denizli’de sosyal dayanışmanın güzel bir örneği olarak dikkat çekiyor.