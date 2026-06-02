Süresiz Nafaka Düzenlemesi AYM Gündeminde

Türkiye'de yıllardır tartışma konusu olan süresiz nafaka uygulamasıyla ilgili önemli bir gelişme yaşanıyor. Anayasa Mahkemesi (AYM), 4 Haziran tarihinde gerçekleştireceği Genel Kurul toplantısında Türk Medeni Kanunu'nda yer alan "süresiz nafaka" hükmüne ilişkin iptal başvurusunu esastan görüşecek.

Başvuru, Antalya 12. Aile Mahkemesi tarafından yapılırken, tartışmaların merkezinde Türk Medeni Kanunu'nun 175'inci maddesinde yer alan "süresiz olarak nafaka isteyebilir" ifadesi bulunuyor. Mevcut düzenlemeye göre boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek taraf, kusurunun daha ağır olmaması şartıyla diğer taraftan mali gücü oranında süresiz nafaka talep edebiliyor.

Kamuoyunda bir kesim süresiz nafaka uygulamasının tamamen kaldırılmasını savunurken, bazı görüşler ise uygulamanın belirli şartlar ve sürelerle sınırlandırılması gerektiğini dile getiriyor. Bu nedenle Anayasa Mahkemesi'nin vereceği kararın hem hukuk çevreleri hem de milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip edilmesi bekleniyor.

Öte yandan Adalet Bakanlığı'nın hazırlıklarını sürdürdüğü 12'nci Yargı Paketi kapsamında nafaka sisteminde değişiklik yapılması da gündemde yer alıyor. Taslak çalışmalarda, nafaka süresinin evlilik süresine göre kademeli olarak belirlenmesi üzerinde duruluyor.

Kulislerde konuşulan düzenlemeye göre; 3 yıl süren evliliklerde 5 yıl, 5 yıl süren evliliklerde 7 yıl, 10 yıl süren evliliklerde ise 12 yıl nafaka ödenmesi seçenekleri değerlendiriliyor. Belirlenecek sürenin sonunda nafakanın sona erdirilmesi planlanırken, mağduriyet oluşmaması için sosyal destek mekanizmalarının devreye alınması da tartışılan başlıklar arasında bulunuyor.

Daha önce konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, uzun süren boşanma davalarının taraflar üzerinde ciddi mağduriyetler oluşturduğunu belirterek, boşanma hukukuna ilişkin çeşitli düzenlemeler üzerinde çalışıldığını açıklamıştı.

Yeni düzenlemelerle birlikte hem nafaka sisteminin yeniden şekillendirilmesi hem de yıllarca sürebilen çekişmeli boşanma davalarının daha kısa sürede sonuçlandırılması hedefleniyor.

Gözler şimdi 4 Haziran'da Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karara çevrildi.

ISPARTA'DA 19 MAYIS ÇOŞKUSU 2026
Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı Düzenlendi
Isparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta'da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
