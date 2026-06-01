73 Yaşındaki Dudu Nine’ye Umut Olan Dayanışma

G.Tarihi: 01.06.2026 20:24
Sav Kasabası’nda yaşamını oğlu ile birlikte sürdürmeye çalışan 73 yaşındaki Dudu Gül’ün yıllardır oturduğu kullanılamaz durumdaki ev, örnek bir dayanışma ile yeniden hayat buluyor. Isparta Belediyesi’nin destekleri ve vatandaşların katkılarıyla inşa edilen yeni ev kısa süre içerisinde teslim edilecek.

 

Isparta’nın Sav Kasabası’nda yaşayan 73 yaşındaki Dudu Gül için başlatılan dayanışma çalışması, yürekleri ısıttı. Yıllardır eski ve kullanılamaz hale gelen evde yaşam mücadelesi veren Dudu Gül ve ailesi için vatandaşların girişimiyle başlatılan yardım seferberliği, yeni bir yuvanın kapılarını araladı.

Eşini kısa süre önce kaybeden Dudu Gül, ekonomik imkânsızlıklar nedeniyle yeni bir ev yaptırma şansına sahip değildi. Oğlu Celalettin Gül ile birlikte yaşamını sürdüren yaşlı kadının durumu, çevrede yaşayan vatandaşların dikkatini çekti.

Durumun Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e iletilmesinin ardından harekete geçildi. Başkan Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda aile için yeni bir ev yapılması kararlaştırıldı.

Belediye ve Vatandaş El Ele Verdi

Yeni ev için gerekli alan Sav Belediyesi tarafından tahsis edilirken, yapım sürecinde Isparta Belediyesi önemli destekler sağladı. Briket, beton, kiremit, tahta ve odun gibi birçok yapı malzemesi belediye tarafından temin edildi.

Vatandaşların da gönüllü katkı sunduğu çalışma kısa sürede ilerlerken, evin tamamlanma aşamasına geldiği belirtildi.

Dudu Gül: “Yeni Evimize Kavuşacağımız İçin Çok Mutluyuz”

Yakın zamanda yeni evine taşınacak olmanın heyecanını yaşayan Dudu Gül, kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

Mevcut evlerinin oldukça eski olduğunu belirten Dudu Gül, yeni bir ev yaptırma imkânlarının bulunmadığını ifade ederek, emeği geçen herkese minnettar olduğunu söyledi.

“Kim Ne Yapabiliyorsa Destek Oldu”

Köy sakinlerinden Mehmet İpekçi ise Dudu Gül’ün yaşadığı zorlu şartları gördükten sonra harekete geçtiklerini belirtti.

Durumu Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e aktardıklarını ifade eden İpekçi, belediyenin ihtiyaç duyulan tüm yapı malzemelerini kısa sürede temin ettiğini söyledi.

İpekçi, vatandaşların da el birliğiyle çalışarak evi tamamlanma aşamasına getirdiğini dile getirdi.

Örnek Dayanışma

Hem belediyenin hem de vatandaşların ortak çabasıyla yükselen yeni ev, sosyal dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olarak gösteriliyor.

Kısa süre içerisinde tamamlanarak teslim edilmesi planlanan ev sayesinde Dudu Gül ve ailesi daha güvenli ve sağlıklı bir yaşam alanına kavuşacak.

Isparta'da Arife Günü Kurulacak Pazarlar Belli Oldu
Gökmenoğlu'ndan Dikkat Çeken "Mutlak Butlan" Paylaşımı
Isparta Belediyesi Bayramda Vatandaşın Yanında Oldu
Dereboğazı Yolunda Feci Kaza: 4 Ölü, 11 Yaralı
