Böcekler için kullanılan ilaçlar gıdalarda çıktı!

Böcek İlacı 'Pestisit' Gıdalarda Tehdit Oluşturuyor: Dikkat Edilmesi Gereken Sebzeler

Pestisit kullanımı, tarımda ürünleri korumak amacıyla yaygın olarak kullanılsa da, bu kimyasal maddelerin gıdalarda kalıntı bırakması insan sağlığını ciddi şekilde tehdit edebiliyor. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Ulaş Kırım, bu sorun hakkında önemli açıklamalarda bulunarak, özellikle hangi sebzelerde daha fazla pestisit bulunduğuna dikkat çekti.

Pestisit Nedir?

Pestisitler, tarımda haşereler ve istenmeyen yabani otları yok etmek için kullanılan kimyasal maddelerdir. Ancak bu maddelerin, tarım ürünlerinde kalması insan sağlığı açısından büyük riskler yaratmaktadır.

Pestisit En Çok Bu Sebzelerde Görülüyor

Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Ulaş Kırım, pestisitlerin en yaygın olduğu sebzeleri açıkladı:

Yeşil biber ve kapya biber , özellikle serada yetiştirilen ürünlerde yüksek oranda pestisit tutma eğilimindedir.

ve , özellikle serada yetiştirilen ürünlerde yüksek oranda pestisit tutma eğilimindedir. Marul, maydanoz ve benzeri yeşilliklerde de pestisit oranı oldukça yüksektir.

Bu ürünlerde pestisit kalıntılarının bulunma ihtimali fazla olduğu için, özellikle yıkama ve temizleme işlemi oldukça önemlidir.

Pestisit ve Kanser Riski

Pestisitlerin kansere neden olup olamayacağı konusunda kesin bir ifade kullanılamasa da, Ulaş Kırım tüm çevresel etkenlerin birleşiminin kanser oranlarını artırabileceğine dikkat çekti. Gıda kaynaklı sağlık sorunlarının artmasının, çevre kirliliği, hava kirliliği ve diğer faktörlerin de etkisiyle sıklaştığına vurgu yaptı.

Pestisit Kullanımının Denetimi Artmalı

Kırım, Türkiye'de pestisit kullanımının arttığını ve bunun önüne geçebilmek için güçlü bir denetim mekanizmasının kurulması gerektiğini belirtti. Tarım Bakanlığı'na yönelik yaptığı çağrıda, pestisit kalıntılarını taşıyan ürünlerin listesinin düzenli olarak açıklanması gerektiğini vurguladı. Bu sayede tüketiciler, pestisit kullanan üreticileri tercih etmeme hakkına sahip olabilecekler.

Denetim İçin İhtiyaç Duyulan Kadrolar

Kırım, denetimlerin daha etkili olabilmesi için gıda mühendisi ve ziraat mühendisi sayısının artırılması gerektiğine dikkat çekti. Türkiye'nin gıda güvenliği için bu profesyonellerin rolünün büyük olduğunu ve sayılarının artırılmasının hayati önem taşıdığını söyledi.