Çayır, Mera ve Yem Bitkileri ekiliş alanlarının genişletilmesi, çiftçimizin kaba yem ihtiyacının karşılanabilmesi ve hayvancılıkta girdi maliyetlerinin azaltılması amacıyla Bakanlığımızca uygulanmakta olan “Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi” kapsamında üreticilerimize yem bitkisi tohumu dağıtıldı.

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından %75 destekli olarak finanse edilen proje kapsamında, 39 Milyon 500 Adet Silajlık Mısır tohumu, 4.350 kg korunga tohumu, 2.250 kg yonca tohumu 479.350 TL bütçe ile temin edilerek İlçe Müdürlüklerimizden üreticilerimize dağıtımı yapılmıştır.