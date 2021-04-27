Firdevs Bey Bedesteni şehir merkezinde Kutlubey Mahallesi’nde yer almaktadır. Dikdörtgen planlı yapı kuzey - güney yönünde konumlandırılmıştır. Çatısı daha önce kurşun kaplı olan yapının kurşunları sökülmüş ve iki yana kırma ahşap çatı formunda yeniden yapılarak üzeri oluklu kiremitle kaplanmıştır. Kuzey ve güney yönlerde olmak üzere yuvarlak kemerli iki

kapısı bulunmaktadır. Bedestenin 1561 yılında yaptırılan Mimar Sinan Camisi’ne gelir getirmek için Firdevs Bey Vakfiyesi kapsamında yaptırıldığı bilinmektedir. Daha önce

depo olarak kullanılan yapı 1967 yılında çarşı

olarak hizmete açılmıştır. Dükkânlar ahşap

aksamla bölünerek birbirinden ayrılmıştır.



Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü







