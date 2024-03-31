Ünlü Ayakkabı Firması İflas Etti - Çalışanlar Bayram Öncesi İşsiz Kaldı

Küresel ekonomik kriz Türkiye'deki etkilerini göstermeye devam ediyor. Bu kez iflas haberi, 40 yıldır faaliyet gösteren bir ayakkabı devi olan Akasya Ayakkabı'dan geldi. Bartın'da 40 senedir hizmet veren şirket, ekonomik sıkıntılar sebebiyle iflasını açıkladı. Maaşlarını 1,5 aydır alamayan 147 işçiyle birlikte kapanmak zorunda kaldı.Pandemi döneminde başlayan ekonomik sıkıntılar, dünya çapında birçok şirketi olumsuz yönde etkiledi. Her gün yeni bir iflas haberi gelirken, Akasya Ayakkabı’nın iflası da bu zorlu sürecin bir yansıması oldu.Ekonomist Turhan Bozkurt, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Bartın'da faaliyet gösteren bir ayakkabı firmasının iflas ettiğini duyurdu. Fabrikanın resmi iflası sonrasında, 147 çalışan işsiz kaldı.Özellikle Ramazan Bayramı'na yaklaşırken, işçiler büyük bir belirsizlikle karşı karşıya kaldı. İflasın sektörü derinden etkilemesi bekleniyor ve bu durum, küresel ekonomik krizin Türkiye üzerindeki yıkıcı etkilerini bir kez daha gözler önüne seriyor.