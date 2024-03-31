Ünlü Türk Tekstil Devi Satıldı - Ekonomik Krize Yenik Düştü

Türkiye'deki ekonomik zorluklar altında, büyük şirketler bile hayatta kalmakta zorlanıyor. 26 yıllık köklü bir tekstil firması olan Fun Tekstil, krize yenik düşerek iflas etti ve düşük bir fiyata satıldı.Döviz kuru dalgalanmaları ve sürekli artan trend, işletmeleri büyük bir zorluk içine soktu. Hem yeni kurulan şirketler hem de sektörde uzun yıllardır varlığını sürdüren köklü firmalar, krizle başa çıkmakta güçlük çekiyorlar. Tekstil sektörü de krizden en çok etkilenen sektörlerden biri oldu. Fun Tekstil'in iflası, bu sektördeki derin krizi gözler önüne seriyor.1995 yılında Bursa'da faaliyete başlayan Fun Tekstil, 2021 yılında iflasını ilan etti. Bursa İflas Dairesi tarafından 7 bin 325 TL'den satışa sunulan şirket markası için sadece bir teklif geldi ve Fun Tekstil markası 7 bin 350 TL'ye yeni sahibine geçti.Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Fun Tekstil'in borç yükü altında olduğu için iflasını açıkladı ve konkordato komiseri Neslihan Yılmaz'ın görevine son verildiğini duyurdu. İflas kararı, ilgili yasal süreçlerin sona erdiğini de açıkladı.