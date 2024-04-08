Mahkeme kararıyla radar cezalarıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İşte detaylar:

Mahkeme, radar cihazlarında yüzde 2'lik bir hata payının olabileceğini belirterek, bu hata payı göz önünde bulundurularak kesilen cezaların iptal edilmesine karar verdi. Bu karar, radar cezaları alan sürücülere rahat nefes aldırdı ve tüm trafik cezalarında sürücülerin hakları için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İzmir Menemen Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen kararda, trafikte hız sınırını aşan bir avukatın itirazı haklı bulundu ve radar cihazlarında yüzde 2 oranında hata payının olduğu kabul edildi. Bu durum, hız sınırını aşan sürücülerin trafik cezalarına itiraz etmeleri halinde benzer bir karar alma olasılığını güçlendiriyor.

Özellikle hız sınırı aşımı konusunda radar cezaları alan sürücülerin yargıya başvurarak haklarını arayabilecekleri belirtiliyor. Bu kararın, trafik cezaları konusunda genel bir örnek teşkil ettiği ve diğer durumlarda da benzer bir yaklaşımın benimsenebileceği vurgulanıyor.