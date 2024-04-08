Bayram namazı saatleri çeşitli illere göre farklılık gösterebilir. İşte Isparta, Antalya ve Burdur illeri için bayram namazı saatleri:

Tabloya diğer illerin bayram namazı saatlerini ekleyeyim:

Adana: 06.41

Adıyaman: 06.29

Afyonkarahisar: 06.59

Ağrı: 06.08

Aksaray: 06.45

Amasya: 06.37

Ankara: 06.49

Ardahan: 06.09

Artvin: 06.13

Aydın: 07.10

Balıkesir: 07.09

Bartın: 06.50

Batman: 06.17

Bayburt: 06.19

Bilecik: 07.00

Bingöl: 06.19

Bitlis: 06.13

Bolu: 06.54

Bursa: 07.04

Çanakkale: 07.15

Çankırı: 06.46

Çorum: 06.40

Denizli: 07.05

Diyarbakır: 06.21

Düzce: 06.55

Edirne: 07.13

Elazığ: 06.24

Erzincan: 06.23

Erzurum: 06.15

Eskişehir: 06.59

Gaziantep: 06.33

Giresun: 06.26

Gümüşhane: 06.22

Hakkari: 06.07

Hatay: 06.38

Iğdır: 06.04

İstanbul: 07.04

İzmir: 07.13

Kahramanmaraş: 06.34

Karabük: 06.49

Karaman: 06.49

Kars: 06.08

Kastamonu: 06.45

Kayseri: 06.39

Kilis: 06.34

Kırıkkale: 06.47

Kırklareli: 07.11

Kırşehir: 06.44

Kocaeli: 07.00

Konya: 06.52

Kütahya: 07.01

Malatya: 06.28

Manisa: 07.12

Mardin: 06.19

Mersin: 06.44

Muğla: 07.09

Muş: 06.15

Nevşehir: 06.42

Niğde: 06.43

Ordu: 06.28

Osmaniye: 06.37

Rize: 06.18

Sakarya: 06.58

Samsun: 06.34

Şanlıurfa: 06.27

Siirt: 06.14

Sinop: 06.39

Şırnak: 06.12

Sivas: 06.33

Tekirdağ: 07.10

Tokat: 06.34

Trabzon: 06.21

Tunceli: 06.23

Uşak: 07.04

Van: 06.08

Yalova: 07.03

Yozgat: 06.41

Zonguldak: 06.52

Bu bilgiler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan resmi bayram namazı saatleridir. Ancak, gitmeden önce yerel cami veya Diyanet'in resmi web sitesi gibi güncel kaynaklardan teyit etmeniz önemlidir.

Bu saatler, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan resmi bayram namazı saatleridir. Ancak, bu saatlere gitmeden önce yerel cami veya Diyanet'in resmi web sitesi gibi güncel kaynaklardan teyit etmeniz önemlidir.