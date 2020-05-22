İl Özel İdaresi ekipleri 2020 yılı sıcak asfalt sezonun ilk asfaltını Yakaören köyü ile Milas Millet Bahçesi arasındaki 3,5 Km’lik yolda uygulamaya başladı. Koronavirüs pandemisiyle mücadele kamu yatırımlarına engel olmadı. Planlan tüm yatırımlar ve hizmetler hayata geçiriliyor.Vali Ömer Seymenoğlu sezonunun ilk sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu ve diğer yetkililerden bilgi aldı. Çalışanlara sezonun hayırlı olması temennisinde bulunarak kolaylıklar diledi. Isparta Valiliği’nin yeniden Ispartalıların sosyal hayatına kazandırdığı Milas Millet Bahçesi ile Yakarören köyü arasındaki 3,5 Km’lik yolda çalışmalar son hız devam ediyor. Kısa sürede tamamlanacak asfalt çalışmasının ardından yine Yakaören köyü ile Deregümü köyü arasındaki 1,5 km’lik yolda asfalt çalışmaları devam edecek. Bu yol yoğun şekilde seracılık faaliyeti yürütülen alanda çiftçilere büyük kolaylıklar sağlayacak. İnceleme sırasında Vali Seymenoğlu ile karşılaşan çiftçiler yapılan çalışmalar için teşekkür ettiler.