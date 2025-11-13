Isparta’da Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Haber Metni:

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik gerçekleştirdiği istihbari çalışmalar sonucu önemli bir operasyona imza attı.

Antalya’dan Isparta’ya yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği yönündeki bilgi üzerine harekete geçen ekipler, 10 Kasım 2025 tarihinde düzenledikleri operasyonda 1 şüpheliyi yakaladı.

Şüpheliyle birlikte yapılan aramada, 2.750 kullanımlık sentetik kannabinoid (bonzai) emdirilmiş kâğıt ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen operasyonların artarak süreceği vurgulanarak, “Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için çalışmalarımız azim ve kararlılıkla devam edecektir.” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak:

Isparta İl Jandarma Komutanlığı