Isparta’da Uyuşturucu Madde Operasyonu: 400 Adet Sentetik Kannabinoid Ele Geçirildi

Isparta'da Uyuşturucu Madde Operasyonu: 400 Adet Sentetik Kannabinoid Ele Geçirildi
ISPARTA 0
Isparta’da Uyuşturucu Madde Operasyonu: 400 Adet Sentetik Kannabinoid Ele Geçirildi

Isparta’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
31 Ekim 2025 günü Yunus Timleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 400 adet sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Yapılan aramalarda ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, olayla bağlantılı olduğu belirlenen şüpheli şahıs hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak” suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Emniyet yetkilileri, toplumun huzur ve güvenliği için uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Kaynak: Isparta Emniyet Müdürlüğü

image

