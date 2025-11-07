isparta-fuarisparta-oto-ekspertiz

Noterlerde Yeni Dönem!

Noterlerde Yeni Dönem!
Noterlerde Yeni Dönem: Hafta Sonu Nöbetleri Artık Zorunlu

Adalet Bakanlığı, noterlerin çalışma düzenine ilişkin önemli bir düzenlemeye imza attı. Resmî Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle birlikte, noterlerin hafta sonu da hizmet vermesi zorunlu hale geldi.

“Noterlerin Tatil Gün ve Saatlerinde Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te yapılan değişiklikle, artık noterler resmî tatil günleri dışında kalan cumartesi ve pazar günlerinde nöbet tutacak.

Yeni düzenlemeye göre, en az dört ve en fazla yirmi noterliğin bulunduğu illerde en az bir noter, yirmiden fazla noterliğin faaliyet gösterdiği illerde ise toplam noter sayısının en az yüzde beşi kadar noterlik hafta sonu nöbet hizmeti verecek.

Öte yandan, noterler nöbet dışı tatil günlerinde sadece vasiyetname düzenleme, onaylama ya da gecikmesi zarar doğurabilecek işlemler yapabilecek. Bu tür işlemler, nedenleriyle birlikte evrakta belirtilecek ve tatilden sonraki ilk iş gününün yevmiye numarasıyla kayda alınacak.

Yeni uygulamaya göre nöbetçi noterliklerde mesai saatleri 09.00 ile 17.00 arasında olacak. 12.30–13.30 saatleri arasındaki öğle tatilinde ise işlem yapılmayacak.

Adalet Bakanlığı, değişikliğin vatandaşların hafta sonu da noterlik hizmetlerinden yararlanabilmesi ve işlem yoğunluğunun azaltılması amacıyla hayata geçirildiğini duyurdu.

