Isparta’da 3 Bin 351 Kâğıda Emdirilmiş Uyuşturucu Ele Geçirildi

Haber Metni:

Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

12 Kasım 2025 günü gerçekleştirilen operasyon kapsamında yapılan aramada, 3.351 adet kâğıda emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 1 şüpheli şahıs “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti” suçundan gözaltına alındı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Şehrimizin huzur ve güvenliği için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir.” ifadelerine yer verildi.

Vatandaşlara çağrıda bulunan emniyet yetkilileri, şüpheli bir durumla karşılaşıldığında 112 Acil Çağrı Merkezi’nin aranabileceğini veya UYUMA uygulaması üzerinden ihbarda bulunulabileceğini belirtti. Ayrıca Narvas Projesi kapsamında yapılan tüm ihbarların titizlikle değerlendirildiği vurgulandı.



