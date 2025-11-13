Isparta’da Yunus Timlerinden Uyuşturucu Operasyonu

Haber Metni:

Isparta Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yunus Timleri tarafından 11 Kasım 2025 günü gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, yapılan aramalarda üç parça halinde sentetik kannabinoid türü narkotik madde ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 2 şüpheli şahıs hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak” suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması, huzur ve güvenliğin temini amacıyla yürütülen çalışmaların kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.

Kaynak:

Isparta Emniyet Müdürlüğü



