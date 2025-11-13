###ISPARTA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 4,15 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ**
Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 7 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirdiği operasyonda bir araçta 6 parça halinde toplam 4,15 gram esrar maddesi ele geçirdi.
Yapılan aramada şüpheli araçta uyuşturucu madde bulunduğu tespit edilirken, olayla bağlantılı 1 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Isparta polisi, uyuşturucuyla mücadeleye kararlılıkla devam ediyor.
ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ