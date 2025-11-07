Isparta’da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Hakkında İşlem Başlatıldı
04 Kasım 2025 günü Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Yapılan çalışmalarda;
1 adet ruhsatsız tabanca,
66 adet sentetik ecza,
48 adet kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid,
2,16 gram metamfetamin
ve 1 adet aparat bulundu.
Olayla ilgili olarak 5 şüpheli hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak”,
1 şüpheli hakkında ise “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti” suçundan adli işlem başlatıldı.
Isparta Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.