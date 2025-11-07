Isparta’da 10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı Belli Oldu

Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yılında Isparta’da düzenlenecek törenlerle anılacak. İl Anma Komitesi tarafından hazırlanan program takvimi kamuoyuyla paylaşıldı.

Anma etkinlikleri, 10 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 08.50’de 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda düzenlenecek çelenk sunma töreni ile başlayacak. Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından, saat 09.05’te sirenler eşliğinde iki dakikalık saygı duruşu yapılacak. İstiklal Marşı’nın okunmasıyla birlikte bayraklar göndere çekilerek yarıya indirilecek.

Törenin ardından, Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi (ITKM) Gül Salonu’nda “Özel Anma Programı” gerçekleştirilecek. Programda Şehit Ömer Sarı Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan gösteriler ve günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yer alacak.

Anma etkinlikleri yalnızca törenlerle sınırlı kalmayacak. Isparta Garnizon Komutanlığı tarafından Atatürk’ün sevdiği şarkıların seslendirileceği mini müzik dinletisi ve Atatürk konulu resim sergisi 14.00–17.00 saatleri arasında Tarihi Garnizon Binası’nda düzenlenecek. Ayrıca, Belediye Başkanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü de ITKM girişinde “Atatürk’ü Anma Resim ve Fotoğraf Sergisi” açacak.

Diğer yandan, İl Müftülüğü, 7 Kasım Cuma günü Mimar Sinan Camii’nde Mevlid-i Şerif programı düzenleyecek. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 8 Kasım’da Atatürk Stadyumu’nda okçuluk müsabakaları, Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından ise 10–14 Kasım tarihleri arasında Halil Hamit Paşa İl Halk Kütüphanesi’nde “Atatürk” konulu kitap sergisi gerçekleştirilecek.

Yetkililer, tüm vatandaşları Ulu Önder Atatürk’ü saygı ve minnetle anmak için düzenlenen etkinliklere katılmaya davet etti.



