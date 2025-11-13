Yalvaç'ta metamfetamin operasyonu: 2,55 gram ele geçirildi
Isparta Emniyet Müdürlüğü Yalvaç Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 10 Kasım 2025 tarihinde düzenlediği operasyonda 2,55 gram metamfetamin ve 1 adet aparat ele geçirdi.
Yapılan aramada şüpheli şahıslar üzerinde toplam 2,55 gram metamfetamin ile uyuşturucu kullanımında kullanılan 1 adet aparat bulundu.
Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Isparta polisi, uyuşturucu madde ticaretine ve kullanımına karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.
ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ