

Rol Model Mikro İşletme Örneği Kazandıracak Projeye Destek



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen ‘Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)’ kapsamında Ajansımıza Atabey Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından sunulan ‘İslamköy Üretici Kadınlar Projesi’ destek almaya hak kazandı. ‘Yeni iş alanlarının açılmasını, işsizliğin azaltılmasını, ekonominin canlandırılmasını ve mikro işletmecilik alanında Bölgede rol model olmayı’ hedefleyen proje, BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler ile Atabey Kaymakamı Göksu Bayram’ın imzaladığı sözleşme ile uygulanmaya başladı.

Isparta’nın Atabey ilçesine bağlı İslamköy’de uygulanacak proje ile Bölgedeki ihtiyaçlara uygun olarak kadınlarımızın nitelikli ve üretken beşerî sermaye unsurlarını yönetebilme kapasitelerini güçlendirerek, mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ile istihdama katılımının kolaylaştırılması hedefleniyor. İslamköy’e, üretici kadınların doğrudan tüketici ile buluşmasını sağlayacak bir kahvaltı salonu ile bir mutfak da kazandıracak proje ile kurulacak mikro işletmelerin Bölgede rol model olup yeni işyerlerinin açılması için sinerji oluşturması hedefleniyor. Projenin önemli çıktılarından biri de, İslamköy ve Süleyman Demirel Demokrasi Müzesi destinasyonları için Bölgeye gelen turistler için yapılacak yiyecek-içecek hizmet sunumu ile tarımsal ürünlerin katma değerinin artırılması ve bu sayede üretici kadınların gelirlerinde artış sağlanması olacak.







