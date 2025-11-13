Baladız-Isparta Yolunda Onarım Nedeniyle Trafik Uyarısı

Haber Metni:

Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü, Baladız-Isparta Devlet Yolu üzerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülere uyarıda bulundu.

Yapılan açıklamada, 685-01 K.K. numaralı Baladız-Isparta Devlet Yolu’nun 16+000 ile 20+000 kilometreleri arasında, üstyapıda oluşan çatlakların derz dolgu yöntemiyle onarılacağı belirtildi. Çalışmaların 08 Kasım – 18 Kasım 2025 tarihleri arasında sürdürüleceği bildirildi.

Yetkililer, çalışma süresince trafikte zaman zaman aksamalar yaşanabileceğini ifade ederek, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.

Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü, sürücülerin hem kendi güvenlikleri hem de yol bakım ekiplerinin güvenliği açısından hız limitlerine uymaları ve alternatif güzergâhları tercih etmelerinin faydalı olacağını hatırlattı.

Açıklamada, “Çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak yolun güvenli ve konforlu hale getirilmesi amaçlanmaktadır.” denildi.