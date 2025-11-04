Isparta’da Jandarmadan Şok Uygulama: Uyuşturucu ve Tarihi Eser Ele Geçirildi

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suçun önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, 31 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilen şok yol kontrol uygulamasında önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

Uygulama sırasında yapılan kontrollerde 8 şüpheli şahıs yakalanırken, aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve tarihi eser ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerde;

4 gram bonzai,

152 kullanımlık sentetik kannabinoid (bonzai) emdirilmiş kâğıt,

6 adet sentetik hap,

2 gram kokain,

2 gram esrar,

3 adet tarihi eser

bulundu. Ayrıca, 1 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Denetimlerde yol izin belgesi olmadan seyahat eden 2 yabancı uyruklu kişi de tespit edilerek haklarında idari işlem uygulandı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, toplumun huzur ve güvenliği için suçun önlenmesine ve suçluların yakalanmasına yönelik yürütülen önleyici kolluk faaliyetlerinin azim ve kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



