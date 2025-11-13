Isparta'da sentetik uyuşturucu operasyonu: 42 adet ele geçirildi
Isparta Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri, 10 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirdiği operasyonda 42 adet sentetik kannabinoid ve sentetik ecza maddesi ele geçirdi.
Yapılan çalışmalarda şüpheli şahıs üzerinde ve bulunduğu alanda toplam 42 adet sentetik uyuşturucu madde tespit edildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Isparta polisi, sentetik uyuşturucu maddelerin yayılımına karşı denetim ve operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.
ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ