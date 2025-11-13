Şarkikaraağaç–Yenişarbademli Yolunda Çalışmalar Sürüyor

Haber Metni:

Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Eğirdir–Gelendost–Şarkikaraağaç 3. Bölge Hududu Yolu üzerindeki yenileme ve üstyapı çalışmaları devam ediyor.

Yüklenici firma tarafından sürdürülen Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve BSK Üstyapı İşleri İkmal İnşaatı kapsamında, 32-07 Kontrol Kesim numaralı Şarkikaraağaç–Yenişarbademli yolunun 1+600 ile 6+600 kilometreleri arasındaBitümlü Sıcak Karışım (Binder) tabakası imalatı gerçekleştiriliyor.

İki şeritli gidiş–geliş olarak hizmet veren yolda, trafik akışı çalışma saatlerinde kontrollü şekilde sağlanıyor.

Çalışma sahasında trafik projesine uygun işaretlemeler yapılmış olup, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerektiği vurgulandı.

Karayolları yetkilileri, yol güvenliğini sağlamak ve çalışmaların kısa sürede tamamlanması için sürücülerin belirtilen uyarılara riayet etmelerinin önemine dikkat çekti.

Kaynak:

Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü