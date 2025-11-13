ISUBÜ LÖSEV Topluluğundan Lösemili Çocuklara Umut Kampanyası

Haber Metni:

Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) LÖSEV Topluluğu tarafından anlamlı bir sosyal sorumluluk etkinliği düzenlendi.

3–7 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen kampanya kapsamında, Isparta Çarşısı Belediye İş Hanı önü ve Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Öğrenci Çarşısı alanında kurulan stantlarda gönüllü öğrenciler tarafından bağış toplandı.

Topluluk üyelerinin özverili çalışmalarıyla 100’ün üzerinde oyuncak ve kırtasiye malzemesi bir araya getirildi. Toplanan tüm bağışlar, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) yetkililerine teslim edilerek, her bir bağış için makbuz düzenlendi.

ISUBÜ LÖSEV Topluluğu, kampanyaya destek veren tüm Isparta halkına teşekkür ederek, etkinliğin yalnızca lösemili çocuklara moral ve umut değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma açısından da büyük anlam taşıdığını vurguladı.

Yapılan açıklamada, “Gerçekleştirdiğimiz bu kampanya, lösemili çocuklara umut olmakla kalmadı; diğer üniversitelerdeki öğrenci topluluklarına da örnek teşkil etti. Toplumsal farkındalık yaratmak ve dayanışma kültürünü güçlendirmek için çalışmalarımıza artarak devam edeceğiz.” ifadelerine yer verildi.

Kaynak:

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) LÖSEV Topluluğu



