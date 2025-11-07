Isparta’da Yunus Timlerinden Uyuşturucu Operasyonu

Isparta’da polis ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar aralıksız devam ediyor.

03 Kasım 2025 günü Yunus Timleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, yapılan aramalarda kâğıda emdirilmiş sentetik kannabinoid türü uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olarak 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü ve toplumun huzurunu bozmaya yönelik hiçbir girişime izin verilmeyeceğini vurguladı.



