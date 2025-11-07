Isparta’da Kaçak Cep Telefonu Operasyonu

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri tarafından 4 Kasım 2025 tarihinde il merkezinde bir iş yerinde gerçekleştirilen operasyonda 60 adet kaçak cep telefonu ve IMEI klonlama ile kopyalamada kullanıldığı değerlendirilen bir laptop ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak bir şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Emniyet yetkilileri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kent genelinde kararlılıkla sürdüğünü bildirdi.



