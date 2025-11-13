Sav Beldesi’nde Narkoalan Uygulamasında Esrar Ele Geçirildi

Haber Metni:

Isparta Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

11 Kasım 2025 günü, Sav Beldesi'nde gerçekleştirilen Narkoalan uygulamasında bir araçta yapılan aramada esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 1 şüpheli hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak” suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, şehrin huzur ve güvenliğini korumak amacıyla operasyonların kesintisiz şekilde devam ettiği vurgulandı.

Vatandaşlara çağrıda bulunularak, “Şüpheli bir durumla karşılaşıldığında 112 Acil Çağrı Merkezi aranabilir veya UYUMA uygulaması üzerinden ihbarda bulunulabilir. Narvas Projesi kapsamında yapılan tüm ihbarlar titizlikle değerlendirilmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak:

Isparta Emniyet Müdürlüğü