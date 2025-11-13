Isparta’da Yunus Timlerinden Metamfetamin Operasyonu

Isparta Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yunus Timleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında şehir genelinde denetim ve uygulamalarını sürdürüyor.

12 Kasım 2025 günü yapılan çalışmalarda 1 parça halinde 1,66 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli şahıs hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak” suçundan adli işlem başlatıldı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğini korumak amacıyla uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam ettiğini bildirdi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü



