İŞTE O LİSTE



AKARYAKIT İSTASTONLARI

Isparta Valiliği tarafından nöbetçi akaryakıt istasyonları, oto lastikçi ve oto balans ayar firmaları açıkladı.Not: ( Haberin sonunda listeler resim formatında bulunmaktadır)S.No Lisans No Unvan Vergi No Tesis Adresi İlçe İl Dağıtım şirketiMuzaffer Türkeş MahallesiOKTAY AKARYAKIT ÜRÜNLERİ 221 Caddesi No:178 (BAY/939- SANAYİ VE TİCARET ANONİM Ada:174 , Pafta:M25 -A-21- OPET PETROLCÜLÜK1 82/41888 ŞİRKETİ 6380565297 A-4- C , Parsel:22 ) MERKEZ ISPARTA ANONİM ŞİRKETİISPARTA ECEM PETROL Modernevler Mahallesi 142.BAY/939- NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET Caddesi No:8 ( Ada:2533 , AYTEMİZ AKARYAKIT2 82/41193 LİMİTED ŞİRKETİ 4661346995 Pafta:31L-4C , Parsel:1 ) MERKEZ ISPARTA DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİISBAŞ ISPARTA BELEDİYESİBİMS YAPI ELEMANLARI Karaağaç Mahallesi 106BAY/939- SANAYİ VE TİCARET ANONİM Caddesi No:155 ( Ada:5693 , OPET PETROLCÜLÜK3 82/41133 ŞİRKETİ 4660021862 Pafta:104B , Parsel:1 ) MERKEZ ISPARTA ANONİM ŞİRKETİDavraz Mahallesi 104BAY/939- ISPARTA PETROL TURİZM Caddesi No:42 ( Ada:3409 , BP PETROLLERİ ANONİM4 82/40633 LİMİTED ŞİRKETİ 4660022217 Pafta: - , Parsel:4 ) MERKEZ ISPARTA ŞİRKETİASLANBEY OTOMOTİVMADENCİLİK PETROL Fatih Mahallesi IspartaÜRÜNLERİ GIDA İNŞAAT Antalya Asfaltı No:37/1 SavBAY/939- NAKLİYE SANAYİ TİCARET Kasabası ( Ada:- , Pafta:5 , OPET PETROLCÜLÜK5 82/40249 LİMİTED ŞİRKETİ 0890511592 Parsel:1096 ) MERKEZ ISPARTA ANONİM ŞİRKETİFatih Mah. 102 SüleymanTEKNİK EL ALETLERİ İNŞAAT Demirel Bulvarı Cad.BAY/939- MALZEMELERİ SANAYİ VE No:155-155/1 ( Ada:3049 , İPRA ENERJİ ANONİM6 82/39856 TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 8360064819 Pafta:31L-4a , Parsel:7 ) MERKEZ ISPARTA ŞİRKETİSanayi Mahallesi 280BAY/939- ALTIYILDIZ PETROL SANAYİ VE Caddesi No:16 ( Ada:712 , SİYAM PETROLCÜLÜK7 82/38043 TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 0660289701 Pafta:30L2B , Parsel:173 ) MERKEZ ISPARTA SANAYİ VE TİC. A.Ş .(S OIL)ÇTN PETROL ÜRÜNLERİİNŞAAT OTOMOTİV GIDA Bahçelievler Mahallesi 102. TECO PETROLCÜLÜKBAY/939- HIRDAVAT TURİZM SANAYİ VE Caddesi No:85-87 ( Ada:702 SANAYİ VE TİCARET8 82/37131 TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2630362516 , Pafta:28/B , Parsel:751 ) MERKEZ ISPARTA ANONİM ŞİRKETİEOS PETROL ÜRÜNLERİ Okul Mahallesi No:1 Turalı (NAKLİYAT GIDA SOĞUK HAVA Ada:- , Pafta:5 ,BAY/939- DEPOSU TURİZM SANAYİ VE Parsel:12134 )Büyükgökçeli TP PETROL DAĞITIM9 82/34123 TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 3360568009 Köyü MERKEZ ISPARTA ANONİM ŞİRKETİPÜRLÜ OTOMOTİV SERVİS Vatan Mahallesi 106 AdnanYEDEK PARÇA AKARYAKIT Menderes Caddesi No:266-BAY/939- ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET 2(Ada:77 , Pafta:105/C , OPET PETROLCÜLÜK10 82/33989 LİMİTED ŞİRKETİ 7340556545 Parsel:133) MERKEZ ISPARTA ANONİM ŞİRKETİÇünür Mahallesi 102Caddesi No:350-1 ( Ada: - ,BAY/939- PETROL TİCARET ANONİM Pafta:M25A-11A4B , PETROL OFİSİ ANONİM11 82/32903 ŞİRKETİ 7290015525 Parsel:1174 ) MERKEZ ISPARTA ŞİRKETİYÜREKLİ MADENİ YAĞ LASTİK Fatih Mahallesi MahallesiİNŞAAT NAKLİYAT TURİZM Isparta-antalya KarayoluGIDA PETROL ÜRÜNLERİ Üzeri Caddesi No:No: 40 (BAY/939- SANAYİ VE TİCARET LİMİTED Ada: - , Pafta:M25a23c4d, , AKPET AKARYAKIT12 82/32705 ŞİRKETİ 9950530731 Parsel:6675 ) MERKEZ ISPARTA DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ( Ada:- , Pafta:17 ,BAY/939- Parsel:2072 )Gelincik Köyü DELTA AKARYAKIT13 82/30046 TEK PEN - MEHMET TEKİN 8350149697 Köyü MERKEZ ISPARTA TİCARET ANONİM ŞİRKETİYURTTAŞ OTOMOTİVAKARYAKIT ÜRÜNLERİ GIDA ( Ada:2858 , Pafta:30M 1d-NAKLİYAT İNŞAAT ENERJİ 30M 4a , Parsel:4 )DavrazBAY/939- SANAYİ VE TİCARET LİMİTED Mahallesi 142 Cadde No:83 SHELL & TURCAS PETROL14 82/28326 ŞİRKETİ 9880482969 Köyü MERKEZISPARTA ANONİM ŞİRKETİBALPET PETROLEğirdir Yolu 5.km ( ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIKBAY/939- ÜNLÜLER İPLİK SANAYİ VE Ada:8245 , Pafta:32M-3D , SANAYİ VE TİCARET15 82/27714 TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 9150021859 Parsel:45 ) MERKEZ ISPARTA ANONİM ŞİRKETİCAN KARDEŞLER AKARYAKITNAKLİYAT SIVIGAZ Muzaffer Türkeş MahallesiSARRAFÇILIK PAZARLAMA 221 Cadde Üzeri No:176 (BAY/544- TİCARET VE SANAYİ LİMİTED Ada:7057 , Pafta:30K-4B , PETROL OFİSİ ANONİM16 65/14284 ŞİRKETİ 1980130419 Parsel:5 ) MERKEZ ISPARTA ŞİRKETİİKMAL PETROL ÜRÜNLERİ Afyon Karayolu 13.km.TURİZM GIDA NAKLİYE İNŞAAT Senirce Kavşağı Mahallesi (BAY/515- MALZEMELERİ SANAYİ VE Ada:- , Pafta:M2511A4A4B , AKPET AKARYAKIT17 155/12582 TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 4700460432 Parsel:1183 ) MERKEZ ISPARTA DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİBALPET PETROLNURİ ŞİRİN PETROL ÜRÜNLERİ Eğirdir Yolu Üzeri Askeri ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIKBAY/498- TURİZM NAKLİYE GIDA SANAYİ Hastane Altı ( Ada: - , Pafta: SANAYİ VE TİCARET18 90/11867 TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 1650005519 - , Parsel: - ) MERKEZ ISPARTA ANONİM ŞİRKETİMAHMUTOĞULLARI PETROL Çünür Mahallesi SüleymanBAY/474- ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED Demirel Bulvarı ( Ada:3122 , SHELL & TURCAS PETROL19 223/10581 ŞİRKETİ 6100034454 Pafta:58 , Parsel:5146 ) MERKEZ ISPARTA ANONİM ŞİRKETİERGÜNLER İNŞAAT PETROLÜRÜNLERİ OTOMOTİV TURİZM Isparta-konya KarayoluTEKSTİL TARIM VE SU Üzeri 10.km. ( Ada:- ,BAY/463- ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET Pafta:28 , Parsel:8425 PETROL OFİSİ ANONİM20 1143/09778 LİMİTED ŞİRKETİ 3580040822 )Kuleönü Kasabası Köyü MERKEZ ISPARTA ŞİRKETİSİVRİLER YAŞ SEBZE MEYVESOĞUKHAVA TESİSLERİ VEPETROL ÜRÜNLERİ İNŞAATNAKLİYE TURİZM GIDA TARIM Büyükgökçeli Köyü MahallesiÜRÜNLERİ HAYVANCILIK Döşeme Sokağı No:8 OkulBAY/462- SANAYİ VE TİCARET LİMİTED Mevkii ( Ada:- , Pafta:4 , ALTINBAŞ PETROL VE21 137/07333 ŞİRKETİ 7720075585 Parsel:12123 ) MERKEZ ISPARTA TİCARET ANONİM ŞİRKETİDavraz Mahallesi 106BAY/459- OKTAY PETROL NAKLİYAT VE Caddesi No:189 ( Ada:75 , PETROL OFİSİ ANONİM22 758/06831 TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 6380035488 Pafta:104/C , Parsel:297 ) MERKEZ ISPARTA ŞİRKETİVatan Mahallesi 106.BAY/458- DOSTPET NAK. VE TİCARET Caddesi No:200 ( Ada:114 , PETROL OFİSİ ANONİM23 221/05829 LİMİTED ŞİRKETİ 3100058555 Pafta:105 , Parsel:126 ) MERKEZ ISPARTA ŞİRKETİDÖNMEZLER GIDA Isparta-eğirdir KarayoluPAZARLAMA NAKLİYE VE Üzeri 13.km KuleönüBAY/458- PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE Kasabası ( Ada: - , Pafta: - , İPRA ENERJİ ANONİM24 204/05812 TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 3130073452 Parsel: - ) MERKEZ ISPARTA ŞİRKETİDAYI PETROL ÜRÜNLERİBAY/458- TURİZM SANAYİ VE TİCARET Istanbul Caddesi No: 54 ( OPET PETROLCÜLÜK25 64/05672 ANONİM ŞİRKETİ 2710052303 Ada:- , Pafta:- , Parsel:- ) MERKEZ ISPARTA ANONİM ŞİRKETİBAY/458- ISPARTA PETROL TURİZM Yeni Sanayi Girişi ( Ada:- , GÜZEL ENERJİ AKARYAKIT26 52/05660 LİMİTED ŞİRKETİ 4660022217 Pafta:- , Parsel:- ) MERKEZ ISPARTA ANONİM ŞİRKETİHUZURLU PETROL TURİZMİNŞAAT NAKLİYAT GIDA Yeni Sanayi SitesiBAY/454- KANTAR TİCARET VE SANAYİ Karayolları Bitişiği ( Ada:- , GÜZEL ENERJİ AKARYAKIT27 1178/04488 LİMİTED ŞİRKETİ 4640197454 Pafta:755 , Parsel:166 ) MERKEZ ISPARTA ANONİM ŞİRKETİBahçelievler Mahallesi 102BAY/454- EMİN OTO PETROL TİCARET Caddesi No:69 ( Ada:1349 , SHELL & TURCAS PETROL28 880/04190 VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 3330087050 Pafta:29 , Parsel:496 ) MERKEZ ISPARTA ANONİM ŞİRKETİModernevler Mahallesi(süleyman Demirel) Bulvarı102 Caddesi No:62 (BAY/434- PETROL TİCARET ANONİM Ada:8007 , Pafta:4/5 , İPRA ENERJİ ANONİM29 65/01304 ŞİRKETİ 7290015525 Parsel:1-2-3 ) MERKEZ ISPARTA ŞİRKETİModernevler Mahallesi 102BAY/432- EMİN OTO PETROL TİCARET Caddesi No:132 ( Ada:467 , GÜZEL ENERJİ AKARYAKIT30 318/01248 VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 3330087050 Pafta:31L.1D , Parsel:14 ) MERKEZ ISPARTA ANONİM ŞİRKETİİN-DE OTOGAZ DOLUMTESİSLERİ VE PETROL 105 Caddesi Yeni SanayiLPG- ÜRÜNLERİ GIDA NAKLİYE Sitesi Karayolları Şubesi MİLANGAZ LPG DAĞITIMBAY/747- SANAYİ VE TİCARET LİMİTED Karşısı ( Ada: - , Pafta: - , TİCARET VE SANAYİ31 122/02634 ŞİRKETİ 4740066863 Parsel: - ) MERKEZ ISPARTA ANONİM ŞİRKETİMotorlu kara taşıtlarının lastik onarımı (tekerlekMeslek ayar ve balansı dahil)TC KimlikNo Ad Soyad İşyeri Adres Telefon Nöbet Tarihi CumartesiPazarPazartesiSalıFATİHMAHALLESİ4500/1 SOK. No:1/- 0.506.48446405530254İLYAS YONCA MERKEZ/ISPARTA 1994 hergün(mobil) xVATANMAHALLESİ 4108SOK. NO: 7 -1/- 0.535.96837195016226SÜREYYA CEYLAN MERKEZ/ISPARTA 5572 xSANAYİMAHALLESİ 3301SOKAĞI No : 4 - /-MERKEZ/ 0.532.32020216158746ADNAN KAYGILI ISPARTA 5918 Ax xSANAYİMAHALLESİ 3214SOK. No:10/- 0.541.21819940167254MÜCAHİT ŞANLITÜRK MERKEZ/ISPARTA 4880 Y x xSAV KASABASISAV KASABASI 0.535.48025126418492HASAN ZENGİN MERKEZ/ISPARTA 9841YENİ SAN.SİT.36.BLK. NO:1 0.532.71747704241896İSMAİL AKAY MERKEZ/ISPARTA 8270 ulaşılamadı YSERMETMAHALLESİ AKSUCADDESİ UYARAPARTMANI ALTINO:77 0.555.97938650543936GÜRHAN KUTLU MERKEZ/ISPARTA 2624 şerife kutlu xYENİ SANAYİSİTESİ - 1 BLOKNO:1 0.543.26843798372362SERKAN KÜÇÜKGÜLBAHAR MERKEZ/ISPARTA 4132 ulaşılamadı YSAV KASABASITÜRK PETROLYANI 0.536.47048511215568MEVLÜT SARI MERKEZ/ISPARTA 6294 ulaşılamadıYENİ SAN.SİT.3.BLK.NO:2 - - 0.537.35851907102588ESAT AŞIK MERKEZ/ISPARTA 4822 Y xYENİ SANAYİSİTESİ - 3.BLOKNO:9 0.532.60211084462882YUSUF GÜREL MERKEZ/ISPARTA 4302 xxx YGÜL SAN.SİT. GADA 3.BLK. NO:4 0.532.59228831870906KEMAL ÇETİNBAŞ MERKEZ/ISPARTA 3988 A x xSANAYİMAHALLESİ 3233SOK. NO: 20 /A//A 0.532.76323665070324HASİP OKUDAN MERKEZ/ISPARTA 0866 65 yaş üzeri YSANAYİMAHALLESİ 3209.SOKAK No:18/- 0.544.20650140156754HASAN DERİCİ MERKEZ/ISPARTA 6195 hergün YSANAYİMAHALLESİ 3301.SOKAK No:1/- 0.544.39649288189694SAFA KUM MERKEZ/ISPARTA 0841 XXX AÇÜNÜRMAHALLESİ 102CADDESİ No :451/1 MERKEZ/ 0.532.68715100752674FATMA AKGÜL ISPARTA 4063 hergün(mobil)YENİ SAN.SİT.KONUR BAH.NO.1 0.545.32851868103822MURAT AŞIK MERKEZ/ISPARTA 0054 Yx xSAYALAR MEVKİİGÜMÜŞGÜNBETERLERPETROL YANI 0.542.68822681499966ZAFER ÖREN MERKEZ/ISPARTA 2074YENİ SANAYİSİTESİ 14.BLOK -NO:26 0.546.79115905301824ERSİN AKGÜL MERKEZ/ISPARTA 8057 Yx xYENİ SANAYİSİTESİ - 8.BLOKNO:16 0.507.27749693176128ONUR GÖZ MERKEZ/ISPARTA 95 55 Y xSANAYİMAHALLESİ 153CAD. No:63 /A//A 0.536 60116100299008BİLAL PALA MERKEZ/ISPARTA 5804 xxx YSANAYİMAHALLESİ 3241SOK. NO: 17/- 0.532.49733541717618ÖZGE CENGİZ BAŞTOK MERKEZ/ISPARTA 6984 ulaşılamadı YBAHÇELİEVLERMAHALLESİ 109CADDE - NO:15/6 0.543.25221356120594İSMAİL ORAL MERKEZ/ISPARTA 1887 x xSANAYİMAHALLESİ 3241.SOKAK No:46/- 0.544.53110288922338SEDAT ÇELİK MERKEZ/ISPARTA 5062 YxVATANMAHALLESİ 4110.SOKAK No:12 1/1 0.507.45024521018474MEHMET KAYA MERKEZ/ISPARTA 1221 xÇÜNÜRMAHALLESİ 102CAD. NO: 182/0 0.535.22951976100256SONGÜL ÇAKICI MERKEZ/ISPARTA 0268 x xSANAYİMAHALLESİ 3263SOK. NO: 4/1 0.543.60125804971196AYŞE ŞİNİK MERKEZ/ISPARTA 7716 YSANAYİMAHALLESİ 3220SOKAĞI No : 1/-MERKEZ/ 0.542.74522007095162MUHAMMEDDİKBAŞ ISPARTA 2584 Y x xSANAYİMAHALLESİ 3240SOKAĞI No : 39/-MERKEZ/ISPARTA 0.533.45212901615320GÜLSÜM KINCI 5337 xxx Y