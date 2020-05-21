Isparta Valiliği tarafından nöbetçi akaryakıt istasyonları, oto lastikçi ve oto balans ayar firmaları açıkladı.
Not: ( Haberin sonunda listeler resim formatında bulunmaktadır)
İŞTE O LİSTE
AKARYAKIT İSTASTONLARI
S.No Lisans No Unvan Vergi No Tesis Adresi İlçe İl Dağıtım şirketi
Muzaffer Türkeş Mahallesi
OKTAY AKARYAKIT ÜRÜNLERİ 221 Caddesi No:178 (
BAY/939- SANAYİ VE TİCARET ANONİM Ada:174 , Pafta:M25 -A-21- OPET PETROLCÜLÜK
1 82/41888 ŞİRKETİ 6380565297 A-4- C , Parsel:22 ) MERKEZ ISPARTA ANONİM ŞİRKETİ
ISPARTA ECEM PETROL Modernevler Mahallesi 142.
BAY/939- NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET Caddesi No:8 ( Ada:2533 , AYTEMİZ AKARYAKIT
2 82/41193 LİMİTED ŞİRKETİ 4661346995 Pafta:31L-4C , Parsel:1 ) MERKEZ ISPARTA DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
ISBAŞ ISPARTA BELEDİYESİ
BİMS YAPI ELEMANLARI Karaağaç Mahallesi 106
BAY/939- SANAYİ VE TİCARET ANONİM Caddesi No:155 ( Ada:5693 , OPET PETROLCÜLÜK
3 82/41133 ŞİRKETİ 4660021862 Pafta:104B , Parsel:1 ) MERKEZ ISPARTA ANONİM ŞİRKETİ
Davraz Mahallesi 104
BAY/939- ISPARTA PETROL TURİZM Caddesi No:42 ( Ada:3409 , BP PETROLLERİ ANONİM
4 82/40633 LİMİTED ŞİRKETİ 4660022217 Pafta: - , Parsel:4 ) MERKEZ ISPARTA ŞİRKETİ
ASLANBEY OTOMOTİV
MADENCİLİK PETROL Fatih Mahallesi Isparta
ÜRÜNLERİ GIDA İNŞAAT Antalya Asfaltı No:37/1 Sav
BAY/939- NAKLİYE SANAYİ TİCARET Kasabası ( Ada:- , Pafta:5 , OPET PETROLCÜLÜK
5 82/40249 LİMİTED ŞİRKETİ 0890511592 Parsel:1096 ) MERKEZ ISPARTA ANONİM ŞİRKETİ
Fatih Mah. 102 Süleyman
TEKNİK EL ALETLERİ İNŞAAT Demirel Bulvarı Cad.
BAY/939- MALZEMELERİ SANAYİ VE No:155-155/1 ( Ada:3049 , İPRA ENERJİ ANONİM
6 82/39856 TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 8360064819 Pafta:31L-4a , Parsel:7 ) MERKEZ ISPARTA ŞİRKETİ
Sanayi Mahallesi 280
BAY/939- ALTIYILDIZ PETROL SANAYİ VE Caddesi No:16 ( Ada:712 , SİYAM PETROLCÜLÜK
7 82/38043 TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 0660289701 Pafta:30L2B , Parsel:173 ) MERKEZ ISPARTA SANAYİ VE TİC. A.Ş .(S OIL)
ÇTN PETROL ÜRÜNLERİ
İNŞAAT OTOMOTİV GIDA Bahçelievler Mahallesi 102. TECO PETROLCÜLÜK
BAY/939- HIRDAVAT TURİZM SANAYİ VE Caddesi No:85-87 ( Ada:702 SANAYİ VE TİCARET
8 82/37131 TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2630362516 , Pafta:28/B , Parsel:751 ) MERKEZ ISPARTA ANONİM ŞİRKETİ
EOS PETROL ÜRÜNLERİ Okul Mahallesi No:1 Turalı (
NAKLİYAT GIDA SOĞUK HAVA Ada:- , Pafta:5 ,
BAY/939- DEPOSU TURİZM SANAYİ VE Parsel:12134 )Büyükgökçeli TP PETROL DAĞITIM
9 82/34123 TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 3360568009 Köyü MERKEZ ISPARTA ANONİM ŞİRKETİ
PÜRLÜ OTOMOTİV SERVİS Vatan Mahallesi 106 Adnan
YEDEK PARÇA AKARYAKIT Menderes Caddesi No:266-
BAY/939- ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET 2(Ada:77 , Pafta:105/C , OPET PETROLCÜLÜK
10 82/33989 LİMİTED ŞİRKETİ 7340556545 Parsel:133) MERKEZ ISPARTA ANONİM ŞİRKETİ
Çünür Mahallesi 102
Caddesi No:350-1 ( Ada: - ,
BAY/939- PETROL TİCARET ANONİM Pafta:M25A-11A4B , PETROL OFİSİ ANONİM
11 82/32903 ŞİRKETİ 7290015525 Parsel:1174 ) MERKEZ ISPARTA ŞİRKETİ
YÜREKLİ MADENİ YAĞ LASTİK Fatih Mahallesi Mahallesi
İNŞAAT NAKLİYAT TURİZM Isparta-antalya Karayolu
GIDA PETROL ÜRÜNLERİ Üzeri Caddesi No:No: 40 (
BAY/939- SANAYİ VE TİCARET LİMİTED Ada: - , Pafta:M25a23c4d, , AKPET AKARYAKIT
12 82/32705 ŞİRKETİ 9950530731 Parsel:6675 ) MERKEZ ISPARTA DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
( Ada:- , Pafta:17 ,
BAY/939- Parsel:2072 )Gelincik Köyü DELTA AKARYAKIT
13 82/30046 TEK PEN - MEHMET TEKİN 8350149697 Köyü MERKEZ ISPARTA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YURTTAŞ OTOMOTİV
AKARYAKIT ÜRÜNLERİ GIDA ( Ada:2858 , Pafta:30M 1d-
NAKLİYAT İNŞAAT ENERJİ 30M 4a , Parsel:4 )Davraz
BAY/939- SANAYİ VE TİCARET LİMİTED Mahallesi 142 Cadde No:83 SHELL & TURCAS PETROL
14 82/28326 ŞİRKETİ 9880482969 Köyü MERKEZ
ISPARTA ANONİM ŞİRKETİ
BALPET PETROL
Eğirdir Yolu 5.km ( ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK
BAY/939- ÜNLÜLER İPLİK SANAYİ VE Ada:8245 , Pafta:32M-3D , SANAYİ VE TİCARET
15 82/27714 TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 9150021859 Parsel:45 ) MERKEZ ISPARTA ANONİM ŞİRKETİ
CAN KARDEŞLER AKARYAKIT
NAKLİYAT SIVIGAZ Muzaffer Türkeş Mahallesi
SARRAFÇILIK PAZARLAMA 221 Cadde Üzeri No:176 (
BAY/544- TİCARET VE SANAYİ LİMİTED Ada:7057 , Pafta:30K-4B , PETROL OFİSİ ANONİM
16 65/14284 ŞİRKETİ 1980130419 Parsel:5 ) MERKEZ ISPARTA ŞİRKETİ
İKMAL PETROL ÜRÜNLERİ Afyon Karayolu 13.km.
TURİZM GIDA NAKLİYE İNŞAAT Senirce Kavşağı Mahallesi (
BAY/515- MALZEMELERİ SANAYİ VE Ada:- , Pafta:M2511A4A4B , AKPET AKARYAKIT
17 155/12582 TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 4700460432 Parsel:1183 ) MERKEZ ISPARTA DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
BALPET PETROL
NURİ ŞİRİN PETROL ÜRÜNLERİ Eğirdir Yolu Üzeri Askeri ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK
BAY/498- TURİZM NAKLİYE GIDA SANAYİ Hastane Altı ( Ada: - , Pafta: SANAYİ VE TİCARET
18 90/11867 TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 1650005519 - , Parsel: - ) MERKEZ ISPARTA ANONİM ŞİRKETİ
MAHMUTOĞULLARI PETROL Çünür Mahallesi Süleyman
BAY/474- ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED Demirel Bulvarı ( Ada:3122 , SHELL & TURCAS PETROL
19 223/10581 ŞİRKETİ 6100034454 Pafta:58 , Parsel:5146 ) MERKEZ ISPARTA ANONİM ŞİRKETİ
ERGÜNLER İNŞAAT PETROL
ÜRÜNLERİ OTOMOTİV TURİZM Isparta-konya Karayolu
TEKSTİL TARIM VE SU Üzeri 10.km. ( Ada:- ,
BAY/463- ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET Pafta:28 , Parsel:8425 PETROL OFİSİ ANONİM
20 1143/09778 LİMİTED ŞİRKETİ 3580040822 )Kuleönü Kasabası Köyü MERKEZ ISPARTA ŞİRKETİ
SİVRİLER YAŞ SEBZE MEYVE
SOĞUKHAVA TESİSLERİ VE
PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT
NAKLİYE TURİZM GIDA TARIM Büyükgökçeli Köyü Mahallesi
ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK Döşeme Sokağı No:8 Okul
BAY/462- SANAYİ VE TİCARET LİMİTED Mevkii ( Ada:- , Pafta:4 , ALTINBAŞ PETROL VE
21 137/07333 ŞİRKETİ 7720075585 Parsel:12123 ) MERKEZ ISPARTA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Davraz Mahallesi 106
BAY/459- OKTAY PETROL NAKLİYAT VE Caddesi No:189 ( Ada:75 , PETROL OFİSİ ANONİM
22 758/06831 TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 6380035488 Pafta:104/C , Parsel:297 ) MERKEZ ISPARTA ŞİRKETİ
Vatan Mahallesi 106.
BAY/458- DOSTPET NAK. VE TİCARET Caddesi No:200 ( Ada:114 , PETROL OFİSİ ANONİM
23 221/05829 LİMİTED ŞİRKETİ 3100058555 Pafta:105 , Parsel:126 ) MERKEZ ISPARTA ŞİRKETİ
DÖNMEZLER GIDA Isparta-eğirdir Karayolu
PAZARLAMA NAKLİYE VE Üzeri 13.km Kuleönü
BAY/458- PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE Kasabası ( Ada: - , Pafta: - , İPRA ENERJİ ANONİM
24 204/05812 TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 3130073452 Parsel: - ) MERKEZ ISPARTA ŞİRKETİ
DAYI PETROL ÜRÜNLERİ
BAY/458- TURİZM SANAYİ VE TİCARET Istanbul Caddesi No: 54 ( OPET PETROLCÜLÜK
25 64/05672 ANONİM ŞİRKETİ 2710052303 Ada:- , Pafta:- , Parsel:- ) MERKEZ ISPARTA ANONİM ŞİRKETİ
BAY/458- ISPARTA PETROL TURİZM Yeni Sanayi Girişi ( Ada:- , GÜZEL ENERJİ AKARYAKIT
26 52/05660 LİMİTED ŞİRKETİ 4660022217 Pafta:- , Parsel:- ) MERKEZ ISPARTA ANONİM ŞİRKETİ
HUZURLU PETROL TURİZM
İNŞAAT NAKLİYAT GIDA Yeni Sanayi Sitesi
BAY/454- KANTAR TİCARET VE SANAYİ Karayolları Bitişiği ( Ada:- , GÜZEL ENERJİ AKARYAKIT
27 1178/04488 LİMİTED ŞİRKETİ 4640197454 Pafta:755 , Parsel:166 ) MERKEZ ISPARTA ANONİM ŞİRKETİ
Bahçelievler Mahallesi 102
BAY/454- EMİN OTO PETROL TİCARET Caddesi No:69 ( Ada:1349 , SHELL & TURCAS PETROL
28 880/04190 VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 3330087050 Pafta:29 , Parsel:496 ) MERKEZ ISPARTA ANONİM ŞİRKETİ
Modernevler Mahallesi
(süleyman Demirel) Bulvarı
102 Caddesi No:62 (
BAY/434- PETROL TİCARET ANONİM Ada:8007 , Pafta:4/5 , İPRA ENERJİ ANONİM
29 65/01304 ŞİRKETİ 7290015525 Parsel:1-2-3 ) MERKEZ ISPARTA ŞİRKETİ
Modernevler Mahallesi 102
BAY/432- EMİN OTO PETROL TİCARET Caddesi No:132 ( Ada:467 , GÜZEL ENERJİ AKARYAKIT
30 318/01248 VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 3330087050 Pafta:31L.1D , Parsel:14 ) MERKEZ ISPARTA ANONİM ŞİRKETİ
İN-DE OTOGAZ DOLUM
TESİSLERİ VE PETROL 105 Caddesi Yeni Sanayi
LPG- ÜRÜNLERİ GIDA NAKLİYE Sitesi Karayolları Şubesi MİLANGAZ LPG DAĞITIM
BAY/747- SANAYİ VE TİCARET LİMİTED Karşısı ( Ada: - , Pafta: - , TİCARET VE SANAYİ
31 122/02634 ŞİRKETİ 4740066863 Parsel: - ) MERKEZ ISPARTA ANONİM ŞİRKETİ
Motorlu kara taşıtlarının lastik onarımı (tekerlek
Meslek ayar ve balansı dahil)
TC Kimlik
No Ad Soyad İşyeri Adres Telefon Nöbet Tarihi CumartesiPazarPazartesiSalı
FATİH
MAHALLESİ
4500/1 SOK. No:1/- 0.506.484
46405530254İLYAS YONCA MERKEZ/ISPARTA 1994 hergün(mobil) x
VATAN
MAHALLESİ 4108
SOK. NO: 7 -1/- 0.535.968
37195016226SÜREYYA CEYLAN MERKEZ/ISPARTA 5572 x
SANAYİ
MAHALLESİ 3301
SOKAĞI No : 4 - /-
MERKEZ/ 0.532.320
20216158746ADNAN KAYGILI ISPARTA 5918 Ax x
SANAYİ
MAHALLESİ 3214
SOK. No:10/- 0.541.218
19940167254MÜCAHİT ŞANLITÜRK MERKEZ/ISPARTA 4880 Y x x
SAV KASABASI
SAV KASABASI 0.535.480
25126418492HASAN ZENGİN MERKEZ/ISPARTA 9841
YENİ SAN.SİT.
36.BLK. NO:1 0.532.717
47704241896İSMAİL AKAY MERKEZ/ISPARTA 8270 ulaşılamadı Y
SERMET
MAHALLESİ AKSU
CADDESİ UYAR
APARTMANI ALTI
NO:77 0.555.979
38650543936GÜRHAN KUTLU MERKEZ/ISPARTA 2624 şerife kutlu x
YENİ SANAYİ
SİTESİ - 1 BLOK
NO:1 0.543.268
43798372362SERKAN KÜÇÜKGÜLBAHAR MERKEZ/ISPARTA 4132 ulaşılamadı Y
SAV KASABASI
TÜRK PETROL
YANI 0.536.470
48511215568MEVLÜT SARI MERKEZ/ISPARTA 6294 ulaşılamadı
YENİ SAN.SİT.
3.BLK.NO:2 - - 0.537.358
51907102588ESAT AŞIK MERKEZ/ISPARTA 4822 Y x
YENİ SANAYİ
SİTESİ - 3.BLOK
NO:9 0.532.602
11084462882YUSUF GÜREL MERKEZ/ISPARTA 4302 xxx Y
GÜL SAN.SİT. G
ADA 3.BLK. NO:4 0.532.592
28831870906KEMAL ÇETİNBAŞ MERKEZ/ISPARTA 3988 A x x
SANAYİ
MAHALLESİ 3233
SOK. NO: 20 /A//A 0.532.763
23665070324HASİP OKUDAN MERKEZ/ISPARTA 0866 65 yaş üzeri Y
SANAYİ
MAHALLESİ 3209.
SOKAK No:18/- 0.544.206
50140156754HASAN DERİCİ MERKEZ/ISPARTA 6195 hergün Y
SANAYİ
MAHALLESİ 3301.
SOKAK No:1/- 0.544.396
49288189694SAFA KUM MERKEZ/ISPARTA 0841 XXX A
ÇÜNÜR
MAHALLESİ 102
CADDESİ No :
451/1 MERKEZ/ 0.532.687
15100752674FATMA AKGÜL ISPARTA 4063 hergün(mobil)
YENİ SAN.SİT.
KONUR BAH.
NO.1 0.545.328
51868103822MURAT AŞIK MERKEZ/ISPARTA 0054 Yx x
SAYALAR MEVKİİ
GÜMÜŞGÜN
BETERLER
PETROL YANI 0.542.688
22681499966ZAFER ÖREN MERKEZ/ISPARTA 2074
YENİ SANAYİ
SİTESİ 14.BLOK -
NO:26 0.546.791
15905301824ERSİN AKGÜL MERKEZ/ISPARTA 8057 Yx x
YENİ SANAYİ
SİTESİ - 8.BLOK
NO:16 0.507.277
49693176128ONUR GÖZ MERKEZ/ISPARTA 95 55 Y x
SANAYİ
MAHALLESİ 153
CAD. No:63 /A//A 0.536 601
16100299008BİLAL PALA MERKEZ/ISPARTA 5804 xxx Y
SANAYİ
MAHALLESİ 3241
SOK. NO: 17/- 0.532.497
33541717618ÖZGE CENGİZ BAŞTOK MERKEZ/ISPARTA 6984 ulaşılamadı Y
BAHÇELİEVLER
MAHALLESİ 109
CADDE - NO:15/6 0.543.252
21356120594İSMAİL ORAL MERKEZ/ISPARTA 1887 x x
SANAYİ
MAHALLESİ 3241.
SOKAK No:46/- 0.544.531
10288922338SEDAT ÇELİK MERKEZ/ISPARTA 5062 Yx
VATAN
MAHALLESİ 4110.
SOKAK No:12 1/1 0.507.450
24521018474MEHMET KAYA MERKEZ/ISPARTA 1221 x
ÇÜNÜR
MAHALLESİ 102
CAD. NO: 182/0 0.535.229
51976100256SONGÜL ÇAKICI MERKEZ/ISPARTA 0268 x x
SANAYİ
MAHALLESİ 3263
SOK. NO: 4/1 0.543.601
25804971196AYŞE ŞİNİK MERKEZ/ISPARTA 7716 Y
SANAYİ
MAHALLESİ 3220
SOKAĞI No : 1/-
MERKEZ/ 0.542.745
22007095162MUHAMMEDDİKBAŞ ISPARTA 2584 Y x x
SANAYİ
MAHALLESİ 3240
SOKAĞI No : 39/-
MERKEZ/
ISPARTA 0.533.452
12901615320GÜLSÜM KINCI 5337 xxx Y