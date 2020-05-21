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Isparta'daki nöbetçi akaryakıt istasyonları...

Isparta'daki nöbetçi akaryakıt istasyonları...
ISPARTA
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Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları
Isparta Valiliği tarafından nöbetçi akaryakıt istasyonları, oto lastikçi ve oto balans ayar firmaları açıkladı.
Not: ( Haberin sonunda listeler resim formatında bulunmaktadır)

İŞTE O LİSTE

AKARYAKIT İSTASTONLARI

S.No Lisans No               Unvan               Vergi No         Tesis Adresi          İlçe      İl          Dağıtım şirketi
                                                         Muzaffer Türkeş Mahallesi
                  OKTAY AKARYAKIT ÜRÜNLERİ               221 Caddesi No:178 (
     BAY/939-     SANAYİ VE TİCARET ANONİM               Ada:174 , Pafta:M25 -A-21-                    OPET PETROLCÜLÜK
1    82/41888     ŞİRKETİ                     6380565297 A-4- C , Parsel:22 )         MERKEZ   ISPARTA ANONİM ŞİRKETİ
                  ISPARTA ECEM PETROL                    Modernevler Mahallesi 142.
     BAY/939-     NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET             Caddesi No:8 ( Ada:2533 ,                     AYTEMİZ AKARYAKIT
2    82/41193     LİMİTED ŞİRKETİ             4661346995 Pafta:31L-4C , Parsel:1 )    MERKEZ   ISPARTA DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
                  ISBAŞ ISPARTA BELEDİYESİ
                  BİMS YAPI ELEMANLARI                   Karaağaç Mahallesi 106
     BAY/939-     SANAYİ VE TİCARET ANONİM               Caddesi No:155 ( Ada:5693 ,                   OPET PETROLCÜLÜK
3    82/41133     ŞİRKETİ                     4660021862 Pafta:104B , Parsel:1 )      MERKEZ   ISPARTA ANONİM ŞİRKETİ
                                                         Davraz Mahallesi 104
     BAY/939-     ISPARTA PETROL TURİZM                  Caddesi No:42 ( Ada:3409 ,                    BP PETROLLERİ ANONİM
4    82/40633     LİMİTED ŞİRKETİ             4660022217 Pafta: - , Parsel:4 )        MERKEZ   ISPARTA ŞİRKETİ
                  ASLANBEY OTOMOTİV
                  MADENCİLİK PETROL                       Fatih Mahallesi Isparta
                  ÜRÜNLERİ GIDA İNŞAAT                   Antalya Asfaltı No:37/1 Sav
     BAY/939-     NAKLİYE SANAYİ TİCARET                 Kasabası ( Ada:- , Pafta:5 ,                  OPET PETROLCÜLÜK
5    82/40249     LİMİTED ŞİRKETİ             0890511592 Parsel:1096 )                MERKEZ   ISPARTA ANONİM ŞİRKETİ
                                                          Fatih Mah. 102 Süleyman
                  TEKNİK EL ALETLERİ İNŞAAT              Demirel Bulvarı Cad.
     BAY/939-     MALZEMELERİ SANAYİ VE                  No:155-155/1 ( Ada:3049 ,                     İPRA ENERJİ ANONİM
6    82/39856     TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ     8360064819 Pafta:31L-4a , Parsel:7 )    MERKEZ   ISPARTA ŞİRKETİ
                                                         Sanayi Mahallesi 280
     BAY/939-     ALTIYILDIZ PETROL SANAYİ VE            Caddesi No:16 ( Ada:712 ,                     SİYAM PETROLCÜLÜK
7    82/38043     TİCARET ANONİM ŞİRKETİ      0660289701 Pafta:30L2B , Parsel:173 ) MERKEZ     ISPARTA SANAYİ VE TİC. A.Ş .(S OIL)
                  ÇTN PETROL ÜRÜNLERİ
                  İNŞAAT OTOMOTİV GIDA                   Bahçelievler Mahallesi 102.                   TECO PETROLCÜLÜK
     BAY/939-     HIRDAVAT TURİZM SANAYİ VE              Caddesi No:85-87 ( Ada:702                    SANAYİ VE TİCARET
8    82/37131     TİCARET ANONİM ŞİRKETİ      2630362516 , Pafta:28/B , Parsel:751 ) MERKEZ    ISPARTA ANONİM ŞİRKETİ
                  EOS PETROL ÜRÜNLERİ                    Okul Mahallesi No:1 Turalı (
                  NAKLİYAT GIDA SOĞUK HAVA               Ada:- , Pafta:5 ,
     BAY/939-     DEPOSU TURİZM SANAYİ VE                Parsel:12134 )Büyükgökçeli                    TP PETROL DAĞITIM
9    82/34123     TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ     3360568009 Köyü                         MERKEZ   ISPARTA ANONİM ŞİRKETİ
                  PÜRLÜ OTOMOTİV SERVİS                  Vatan Mahallesi 106 Adnan
                  YEDEK PARÇA AKARYAKIT                  Menderes Caddesi No:266-
     BAY/939-     ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET             2(Ada:77 , Pafta:105/C ,                      OPET PETROLCÜLÜK
10   82/33989     LİMİTED ŞİRKETİ             7340556545 Parsel:133)                  MERKEZ   ISPARTA ANONİM ŞİRKETİ
                                                         Çünür Mahallesi 102
                                                         Caddesi No:350-1 ( Ada: - ,
     BAY/939-     PETROL TİCARET ANONİM                  Pafta:M25A-11A4B ,                            PETROL OFİSİ ANONİM
11   82/32903     ŞİRKETİ                     7290015525 Parsel:1174 )                MERKEZ   ISPARTA ŞİRKETİ
                  YÜREKLİ MADENİ YAĞ LASTİK              Fatih Mahallesi Mahallesi
                  İNŞAAT NAKLİYAT TURİZM                 Isparta-antalya Karayolu
                  GIDA PETROL ÜRÜNLERİ                   Üzeri Caddesi No:No: 40 (
     BAY/939-     SANAYİ VE TİCARET LİMİTED              Ada: - , Pafta:M25a23c4d, ,                   AKPET AKARYAKIT
12   82/32705     ŞİRKETİ                     9950530731 Parsel:6675 )                MERKEZ   ISPARTA DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
                                                          ( Ada:- , Pafta:17 ,
     BAY/939-                                            Parsel:2072 )Gelincik Köyü                    DELTA AKARYAKIT
13   82/30046     TEK PEN - MEHMET TEKİN      8350149697 Köyü                         MERKEZ   ISPARTA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
                  YURTTAŞ OTOMOTİV
                  AKARYAKIT ÜRÜNLERİ GIDA                 ( Ada:2858 , Pafta:30M 1d-
                  NAKLİYAT İNŞAAT ENERJİ                 30M 4a , Parsel:4 )Davraz
     BAY/939-     SANAYİ VE TİCARET LİMİTED              Mahallesi 142 Cadde No:83                SHELL & TURCAS PETROL
14   82/28326     ŞİRKETİ                     9880482969 Köyü                         MERKEZ
                                                                                          ISPARTA ANONİM ŞİRKETİ
                                                                                                  BALPET PETROL
                                                         Eğirdir Yolu 5.km (                      ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK
     BAY/939-     ÜNLÜLER İPLİK SANAYİ VE               Ada:8245 , Pafta:32M-3D ,                 SANAYİ VE TİCARET
15   82/27714     TİCARET ANONİM ŞİRKETİ     9150021859 Parsel:45 )                MERKEZ ISPARTA ANONİM ŞİRKETİ
                  CAN KARDEŞLER AKARYAKIT
                  NAKLİYAT SIVIGAZ                       Muzaffer Türkeş Mahallesi
                  SARRAFÇILIK PAZARLAMA                 221 Cadde Üzeri No:176 (
     BAY/544-     TİCARET VE SANAYİ LİMİTED             Ada:7057 , Pafta:30K-4B ,                     PETROL OFİSİ ANONİM
16   65/14284     ŞİRKETİ                    1980130419 Parsel:5 )                     MERKEZ ISPARTA ŞİRKETİ
                  İKMAL PETROL ÜRÜNLERİ                 Afyon Karayolu 13.km.
                  TURİZM GIDA NAKLİYE İNŞAAT            Senirce Kavşağı Mahallesi (
     BAY/515-     MALZEMELERİ SANAYİ VE                 Ada:- , Pafta:M2511A4A4B ,                    AKPET AKARYAKIT
17   155/12582    TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ    4700460432 Parsel:1183 )                  MERKEZ ISPARTA DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
                                                                                                      BALPET PETROL
                  NURİ ŞİRİN PETROL ÜRÜNLERİ             Eğirdir Yolu Üzeri Askeri                    ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK
     BAY/498-     TURİZM NAKLİYE GIDA SANAYİ            Hastane Altı ( Ada: - , Pafta:                SANAYİ VE TİCARET
18   90/11867     TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ    1650005519 - , Parsel: - )                MERKEZ ISPARTA ANONİM ŞİRKETİ
                  MAHMUTOĞULLARI PETROL                  Çünür Mahallesi Süleyman
     BAY/474-     ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED              Demirel Bulvarı ( Ada:3122 ,                  SHELL & TURCAS PETROL
19   223/10581    ŞİRKETİ                    6100034454 Pafta:58 , Parsel:5146 )       MERKEZ ISPARTA ANONİM ŞİRKETİ
                  ERGÜNLER İNŞAAT PETROL
                  ÜRÜNLERİ OTOMOTİV TURİZM               Isparta-konya Karayolu
                  TEKSTİL TARIM VE SU                   Üzeri 10.km. ( Ada:- ,
     BAY/463-     ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET            Pafta:28 , Parsel:8425                        PETROL OFİSİ ANONİM
20   1143/09778   LİMİTED ŞİRKETİ            3580040822 )Kuleönü Kasabası Köyü         MERKEZ ISPARTA ŞİRKETİ
                  SİVRİLER YAŞ SEBZE MEYVE
                  SOĞUKHAVA TESİSLERİ VE
                  PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT
                  NAKLİYE TURİZM GIDA TARIM            Büyükgökçeli Köyü Mahallesi
                  ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK                 Döşeme Sokağı No:8 Okul
     BAY/462-     SANAYİ VE TİCARET LİMİTED            Mevkii ( Ada:- , Pafta:4 ,                         ALTINBAŞ PETROL VE
21   137/07333    ŞİRKETİ                   7720075585 Parsel:12123 )                 MERKEZ      ISPARTA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
                                                       Davraz Mahallesi 106
     BAY/459-     OKTAY PETROL NAKLİYAT VE             Caddesi No:189 ( Ada:75 ,                          PETROL OFİSİ ANONİM
22   758/06831    TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ   6380035488 Pafta:104/C , Parsel:297 ) MERKEZ          ISPARTA ŞİRKETİ
                                                       Vatan Mahallesi 106.
     BAY/458-     DOSTPET NAK. VE TİCARET              Caddesi No:200 ( Ada:114 ,                         PETROL OFİSİ ANONİM
23   221/05829    LİMİTED ŞİRKETİ           3100058555 Pafta:105 , Parsel:126 )       MERKEZ      ISPARTA ŞİRKETİ
                  DÖNMEZLER GIDA                       Isparta-eğirdir Karayolu
                  PAZARLAMA NAKLİYE VE                 Üzeri 13.km Kuleönü
     BAY/458-     PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE            Kasabası ( Ada: - , Pafta: - ,                     İPRA ENERJİ ANONİM
24   204/05812    TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ   3130073452 Parsel: - )                    MERKEZ      ISPARTA ŞİRKETİ
                  DAYI PETROL ÜRÜNLERİ
     BAY/458-     TURİZM SANAYİ VE TİCARET             Istanbul Caddesi No: 54 (                          OPET PETROLCÜLÜK
25   64/05672     ANONİM ŞİRKETİ            2710052303 Ada:- , Pafta:- , Parsel:- )   MERKEZ      ISPARTA ANONİM ŞİRKETİ

     BAY/458-     ISPARTA PETROL TURİZM                   Yeni Sanayi Girişi ( Ada:- ,                GÜZEL ENERJİ AKARYAKIT
26   52/05660     LİMİTED ŞİRKETİ              4660022217 Pafta:- , Parsel:- )         MERKEZ ISPARTA ANONİM ŞİRKETİ
                  HUZURLU PETROL TURİZM
                  İNŞAAT NAKLİYAT GIDA                     Yeni Sanayi Sitesi
     BAY/454-     KANTAR TİCARET VE SANAYİ                Karayolları Bitişiği ( Ada:- ,                  GÜZEL ENERJİ AKARYAKIT
27   1178/04488   LİMİTED ŞİRKETİ              4640197454 Pafta:755 , Parsel:166 )         MERKEZ ISPARTA ANONİM ŞİRKETİ
                                                          Bahçelievler Mahallesi 102
     BAY/454-     EMİN OTO PETROL TİCARET                 Caddesi No:69 ( Ada:1349 ,                      SHELL & TURCAS PETROL
28   880/04190    VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ     3330087050 Pafta:29 , Parsel:496 )          MERKEZ ISPARTA ANONİM ŞİRKETİ
                                                          Modernevler Mahallesi
                                                          (süleyman Demirel) Bulvarı
                                                          102 Caddesi No:62 (
     BAY/434-     PETROL TİCARET ANONİM                   Ada:8007 , Pafta:4/5 ,                          İPRA ENERJİ ANONİM
29   65/01304     ŞİRKETİ                      7290015525 Parsel:1-2-3 )                   MERKEZ ISPARTA ŞİRKETİ
                                                          Modernevler Mahallesi 102
     BAY/432-     EMİN OTO PETROL TİCARET                 Caddesi No:132 ( Ada:467 ,                      GÜZEL ENERJİ AKARYAKIT
30   318/01248    VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ     3330087050 Pafta:31L.1D , Parsel:14 )       MERKEZ ISPARTA ANONİM ŞİRKETİ
                  İN-DE OTOGAZ DOLUM
                  TESİSLERİ VE PETROL                     105 Caddesi Yeni Sanayi
     LPG-         ÜRÜNLERİ GIDA NAKLİYE                   Sitesi Karayolları Şubesi                       MİLANGAZ LPG DAĞITIM
     BAY/747-     SANAYİ VE TİCARET LİMİTED               Karşısı ( Ada: - , Pafta: - ,                   TİCARET VE SANAYİ
31   122/02634    ŞİRKETİ                      4740066863 Parsel: - )                      MERKEZ ISPARTA ANONİM ŞİRKETİ






            Motorlu kara taşıtlarının lastik onarımı (tekerlek
Meslek      ayar ve balansı dahil)
TC Kimlik
No          Ad           Soyad         İşyeri Adres       Telefon Nöbet Tarihi CumartesiPazarPazartesiSalı
                                       FATİH
                                       MAHALLESİ
                                       4500/1 SOK. No:1/- 0.506.484
46405530254İLYAS         YONCA         MERKEZ/ISPARTA 1994          hergün(mobil)       x
                                       VATAN
                                       MAHALLESİ 4108
                                       SOK. NO: 7 -1/-    0.535.968
37195016226SÜREYYA       CEYLAN        MERKEZ/ISPARTA 5572                                            x
                                       SANAYİ
                                       MAHALLESİ 3301
                                       SOKAĞI No : 4 - /-
                                       MERKEZ/            0.532.320
20216158746ADNAN         KAYGILI       ISPARTA            5918                    Ax         x
                                       SANAYİ
                                       MAHALLESİ 3214
                                       SOK. No:10/-       0.541.218
19940167254MÜCAHİT       ŞANLITÜRK     MERKEZ/ISPARTA 4880                        Y     x    x
                                       SAV KASABASI
                                       SAV KASABASI       0.535.480
25126418492HASAN         ZENGİN        MERKEZ/ISPARTA 9841
                                       YENİ SAN.SİT.
                                       36.BLK. NO:1       0.532.717
47704241896İSMAİL        AKAY          MERKEZ/ISPARTA 8270          ulaşılamadı Y
                                       SERMET
                                       MAHALLESİ AKSU
                                       CADDESİ UYAR
                                       APARTMANI ALTI
                                       NO:77              0.555.979
38650543936GÜRHAN        KUTLU         MERKEZ/ISPARTA 2624          şerife kutlu        x
                                       YENİ SANAYİ
                                       SİTESİ - 1 BLOK
                                       NO:1               0.543.268
43798372362SERKAN        KÜÇÜKGÜLBAHAR MERKEZ/ISPARTA 4132          ulaşılamadı Y
                                       SAV KASABASI
                                       TÜRK PETROL
                                       YANI               0.536.470
48511215568MEVLÜT        SARI          MERKEZ/ISPARTA 6294          ulaşılamadı
                                       YENİ SAN.SİT.
                                       3.BLK.NO:2 - -     0.537.358
51907102588ESAT          AŞIK          MERKEZ/ISPARTA 4822                        Y                   x
                                       YENİ SANAYİ
                                       SİTESİ - 3.BLOK
                                       NO:9               0.532.602
11084462882YUSUF         GÜREL         MERKEZ/ISPARTA 4302          xxx           Y
                                       GÜL SAN.SİT. G
                                       ADA 3.BLK. NO:4 0.532.592
28831870906KEMAL         ÇETİNBAŞ      MERKEZ/ISPARTA 3988                        A     x             x
                                       SANAYİ
                                       MAHALLESİ 3233
                                       SOK. NO: 20 /A//A 0.532.763
23665070324HASİP         OKUDAN        MERKEZ/ISPARTA 0866          65 yaş üzeri Y
                                       SANAYİ
                                       MAHALLESİ 3209.
                                       SOKAK No:18/-      0.544.206
50140156754HASAN         DERİCİ        MERKEZ/ISPARTA 6195          hergün        Y
                                       SANAYİ
                                       MAHALLESİ 3301.
                                       SOKAK No:1/-       0.544.396
49288189694SAFA          KUM           MERKEZ/ISPARTA 0841          XXX           A
                                       ÇÜNÜR
                                       MAHALLESİ 102
                                       CADDESİ No :
                                       451/1 MERKEZ/      0.532.687
15100752674FATMA         AKGÜL         ISPARTA            4063      hergün(mobil)
                                 YENİ SAN.SİT.
                                 KONUR BAH.
                                 NO.1             0.545.328
51868103822MURAT   AŞIK          MERKEZ/ISPARTA 0054                      Yx          x
                                 SAYALAR MEVKİİ
                                 GÜMÜŞGÜN
                                 BETERLER
                                 PETROL YANI      0.542.688
22681499966ZAFER   ÖREN          MERKEZ/ISPARTA 2074
                                 YENİ SANAYİ
                                 SİTESİ 14.BLOK -
                                 NO:26            0.546.791
15905301824ERSİN   AKGÜL         MERKEZ/ISPARTA 8057                      Yx              x
                                 YENİ SANAYİ
                                 SİTESİ - 8.BLOK
                                 NO:16            0.507.277
49693176128ONUR    GÖZ           MERKEZ/ISPARTA 95 55                     Y               x
                                 SANAYİ
                                 MAHALLESİ 153
                                 CAD. No:63 /A//A 0.536 601
16100299008BİLAL   PALA          MERKEZ/ISPARTA 5804        xxx           Y
                                 SANAYİ
                                 MAHALLESİ 3241
                                 SOK. NO: 17/-    0.532.497
33541717618ÖZGE    CENGİZ BAŞTOK MERKEZ/ISPARTA 6984        ulaşılamadı   Y
                                 BAHÇELİEVLER
                                 MAHALLESİ 109
                                 CADDE - NO:15/6 0.543.252
21356120594İSMAİL  ORAL          MERKEZ/ISPARTA 1887                                  x   x
                                 SANAYİ
                                 MAHALLESİ 3241.
                                 SOKAK No:46/-    0.544.531
10288922338SEDAT   ÇELİK         MERKEZ/ISPARTA 5062                      Yx
                                 VATAN
                                 MAHALLESİ 4110.
                                 SOKAK No:12 1/1 0.507.450
24521018474MEHMET  KAYA          MERKEZ/ISPARTA 1221                              x
                                 ÇÜNÜR
                                 MAHALLESİ 102
                                 CAD. NO: 182/0   0.535.229
51976100256SONGÜL  ÇAKICI        MERKEZ/ISPARTA 0268                          x       x
                                 SANAYİ
                                 MAHALLESİ 3263
                                 SOK. NO: 4/1     0.543.601
25804971196AYŞE    ŞİNİK         MERKEZ/ISPARTA 7716                      Y
                                 SANAYİ
                                 MAHALLESİ 3220
                                 SOKAĞI No : 1/-
                                 MERKEZ/          0.542.745
22007095162MUHAMMEDDİKBAŞ        ISPARTA          2584                    Y       x   x
                                 SANAYİ
                                 MAHALLESİ 3240
                                 SOKAĞI No : 39/-
                                 MERKEZ/
                                 ISPARTA          0.533.452
12901615320GÜLSÜM  KINCI                          5337      xxx           Y


Akaryakıt İstasyonları Nöbet Listesi 21.05.2020 1
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