Isparta’da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Hakkında İşlem Başlatıldı

06 Kasım 2025 günü Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, 69 adet kâğıda emdirilmiş sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 2 şüpheli şahıs hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak” suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğünü açıkladı.