Isparta’da 8 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Haber Metni:

Isparta Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu suçlarından aranan bir kişiyi yakaladı.

11 Kasım 2025 günü il merkezinde gerçekleştirilen koordineli çalışma sonucunda, hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti” suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, şehirde huzur ve güven ortamının sağlanması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Ayrıca vatandaşlara çağrıda bulunularak, “Şüpheli bir durumla karşılaşıldığında 112 Acil Çağrı Merkezi aranabilir veya UYUMA uygulaması üzerinden ihbarda bulunulabilir. Narvas Projesi kapsamında yapılan tüm ihbarlar titizlikle değerlendirilmektedir.” ifadelerine yer verildi.

Kaynak:

Isparta Emniyet Müdürlüğü