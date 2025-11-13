Isparta Valiliğinden Karbonmonoksit Uyarısı!

Haber Metni:

Isparta Valiliği, soğuk havaların etkisini artırmasıyla birlikte vatandaşları karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. “Görünmez Katil” olarak bilinen karbonmonoksit gazının, özellikle soba ve kombi kullanımının arttığı kış aylarında ciddi sağlık riskleri oluşturduğuna dikkat çekildi.

Valilikten yapılan açıklamada, karbonmonoksitin (CO) renksiz, kokusuz, tatsız ve oldukça zehirli bir gaz olduğuna vurgu yapılarak, “Yanma sonucu ortaya çıkan bu gaz, kapalı alanlarda birikerek solunum yoluyla kana karışır. Oksijenin taşınmasını engelleyerek kısa sürede bilinç kaybı, koma ve ölüme yol açabilir.” ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, kombi, soba ve şofben gibi yakıtla çalışan cihazların düzenli bakımının yapılması, bacaların temizlenmesi ve menfezlerin kapatılmaması gerektiğini belirtti. Ayrıca, lodoslu havalarda bacalı ısıtıcıların kullanılmaması, ısıtıcıların bulunduğu odalarda uyunmaması ve kapalı alanlarda kesinlikle mangal veya jeneratör çalıştırılmaması konusunda uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, karbonmonoksit zehirlenmesine karşı alınabilecek önlemler arasında karbonmonoksit dedektörlerinin kullanılması, soba ve bacaların her yıl düzenli olarak kontrol ettirilmesi ve yakıtla çalışan cihazların doğru şekilde monte edilmesinin hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Isparta Valiliği, vatandaşların herhangi bir şüpheli durumda 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak hızlı müdahale istemesi gerektiğini hatırlattı.

Valilik ayrıca, Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda 2015 yılında başlatılan “Türkiye Karbonmonoksit Zehirlenmesinin Önlenmesi Programı ve Eylem Planı” kapsamında, kamu kurumları ve sağlık personeline yönelik eğitimlerin sürdüğünü belirterek, toplumun bu konuda bilinçlendirilmesinin hedeflendiğini bildirdi.



