10 Kasım’da Sirenler 09.05’te Çalacak

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 87. yıldönümü dolayısıyla, ülke genelinde olduğu gibi Isparta’da da 10 Kasım Pazartesi günü saat 09.05–09.07 arasında sirenler çalacak.

Isparta İl genelinde İkaz ve Alarm sistemlerinin faal halde tutulması ve anma etkinliklerinin eksiksiz yürütülmesi amacıyla, Türk Telekom İl Müdürlüğü binası, ilçe kaymakamlıkları ile kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan sirenler 2 dakika boyunca “Sarı İkaz” (düz siren sesi) olarak çaldırılacak.

Yetkililer, vatandaşların bu uygulama sırasında herhangi bir endişeye kapılmaması gerektiğini vurgulayarak, “Bu uygulama, Atatürk’ün aziz hatırasına saygının bir simgesidir” açıklamasında bulundu.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.