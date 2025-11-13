Isparta’da İnşaat Maliyetlerine Ortak Tepki

Isparta’da inşaat sektöründe yaşanan maliyet artışları, sektör temsilcilerinin ortak tepkisine neden oldu.

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, Isparta Mimarlar Odası Başkanı Caner Ataseven, İnşaat Mühendisleri Odası Isparta Temsilcisi Erdem Demiralay ve Isparta Müteahhitler Birliği Başkanı Ali Yüce katıldı.

Toplantıda ayrıca ITSO Meclis Başkanı Akif Aslan, Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Topaloğlu ve İnşaat Faaliyetleri Komite Başkanı Hakan Kayacan da yer aldı.

Toplantıda konuşan ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, inşaat maliyetlerindeki hızlı yükselişin sektör üzerinde ciddi baskı yarattığını belirtti. Çelik, “Son dönemde konut talebindeki artış ve hükümetimizin 500 bin sosyal konut projesi hazırlıkları, sektörde hareketlilik oluşturmuştur. Ancak özellikle demir fiyatlarındaki yükseliş diğer temel yapı malzemelerini de etkilemiş, maliyetlerde ciddi bir artışa yol açmıştır.” dedi.

Çelik, demir fiyatlarındaki artışa dikkat çekerek, “Ocak ayında kilosu yaklaşık 24 TL olan demir, ekim ayına kadar 26–27 TL seviyelerinde seyrediyordu. Sosyal konut projesinin açıklanmasıyla birlikte talep artışı beklentisi fiyatlara yansıdı ve demirin kilosu 30 TL’nin üzerine çıktı.” ifadelerini kullandı.

Döviz kurlarında önemli bir değişim olmamasına rağmen yapı malzemesi fiyatlarında yaşanan artışların ekonomik gerekçelerle açıklanamayacağını vurgulayan Çelik, “Artan maliyetler, müteahhitlerin projelerini zorlaştırmakta ve vatandaşın konut sahibi olmasını güçleştirmektedir.” dedi.

Sektördeki bu tabloyu değerlendiren Çelik, “Yüksek finansman maliyetleri, artan faiz oranları ve azalan alım gücüyle birlikte malzeme fiyatlarındaki dalgalanmalar, yeni projelerin başlamasını zorlaştırmakta, mevcut projeleri ise yavaşlatmaktadır. Bu durum hem istihdamı hem de ekonominin dinamizmini olumsuz etkiliyor.” şeklinde konuştu.

Metin Çelik, açıklamasının sonunda şu çağrıda bulundu:

“İnşaat sektörünün sürdürülebilirliği; adil fiyatlandırma, şeffaf piyasa yapısı ve tüm paydaşların sorumlu davranışlarıyla sağlanabilir. İlgili kurum ve üreticileri, fırsatçılıktan uzak durmaya ve fiyat istikrarını koruyacak ortak adımlar atmaya davet ediyoruz.”

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO)