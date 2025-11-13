Isparta’da 12 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı
Isparta Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti” suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.
10 Kasım 2025 günü gerçekleştirilen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Emniyet yetkilileri, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla aranan şahıslara yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.
Isparta Emniyet Müdürlüğü